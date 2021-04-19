Akbank, yenilediği sendikasyon kredisiyle ekonomiye 675 milyon doların üstünde destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+yüzde 2,50 ve Euribor+yüzde 2,25 oldu. Sürdürülebilirlik performansı kriterlerinin de eklenerek gerçekleştirilen bu işlemine 18 ülkeden 35 banka katıldı.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmeler ve ülke risk primindeki artışa rağmen sendikasyon maliyetlerini Ekim 2020 işlemindeki seviyelerde tuttuklarını söyledi.

Binbaşgil, şöyle devam etti: “Kredimize bankalardan yenileme tutarımızın yüzde 126’sına karşılık gelen 792 milyon dolarlık talep geldi. Yenileme oranı yüzde 107 oldu. Geçen yılın işleminde yer almayan Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’dan sekiz yeni banka da işleme katıldı.”