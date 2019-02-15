Sigorta sektörü dijitalleşmeye hazırlanıyor
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), geçen hafta, ‘Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı’ düzenledi.
Dünyada ve Türkiye’de sigorta sektörünün geleceğine yön veren yöneticileri ve uzmanları bir araya getiren çalıştayın açılış konuşmasını TSB Başkanı Can Akın Çağlar yaptı.
Sigorta sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğin ve toplumsal refahın teminatı olduğunu vurgulayan Çağlar, finansal sistemin daha sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtti.
Finans sektörünün yüzde 88’ini bankacılık sektörü oluştururken sigortanın payının sadece yüzde 4,1 olduğunu aktaran Çağlar, “Ülkemiz dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi ancak sigortacılık anlamında bakıldığında 39’uncu sıradayız” dedi.
Avrupa’da bin 650 dolar olan kişi başı sigorta harcamasının Türkiye’de 149 dolar civarı olduğu bilgisini veren Çağlar, bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Can Akın Çağlar, sektörün gelecek hedeflerine de değindi. Dijitalleşmeye hazırlandıklarına dikkat çeken Çağlar, “Beş yılda önceliğimiz, sektörün değişen ve dijitalleşen dünyada nereye konumlanması gerektiği ve yarı kamusal hizmet sunan bir sektör olarak kamunun dönüşüm sürecine eşlik etmek olacak” dedi.
2018 rakamlarına göre GSYH’nin 35 katı kadar teminat sağlayarak ekonomiye güvence verdiklerini kaydeden Çağlar, sigorta ve emeklilik sisteminin biriktirdiği tasarrufların 142 milyar TL’ye ulaştığını da söyledi.
Çağlar, sektör olarak tasarrufların artırılmasını sağlamak ve ekonominin teminatı olma fonksiyonunun da kapsamını büyütmek için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
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