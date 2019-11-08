Sompo Türkiye kâr lideri
Sompo Sigorta Türkiye, teknik marj ile operasyonel verimlilik açısından Sompo Grubu’nun faaliyet gösterdiği 32 ülke arasında ilk sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl 2,5 milyar TL prim üreten şirket, bu yıl dokuz ayda ise yüzde 29,8 artışla 2,3 milyar TL’lik prim rakamına ulaştı.
Sompo Perakende Platformu ve Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş, Sompo Türkiye olarak, geçtiğimiz iki yılda yaklaşık olarak yüzde 35’in üzerinde öz sermaye kârlılığı elde ettiklerini ve sektörün kâr ederek büyüyen en hızlı şirketi olduklarını anlatıyor.
Dalaş sözlerine şöyle devam ediyor: “Ortaya koyduğumuz sürdürülebilir başarı, küresel arenada Türkiye sigortacılığını örnek bir hale getirdi.
Sompo Uluslararası Perakende Platformu İstanbul’da kuruldu ve platforma bağlı tüm ülkelerden sorumlu CEO olarak da ben görevlendirildim.
Japonya dışında perakende hattında yer alan tüm ülkelerin Türkiye’den yönetilmesi, içinde bulunulan ekonomik koşullar açısından da
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