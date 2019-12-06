Şube müdürleriyle İstanbul’da buluşacak
Garanti BBVA’nın yeni genel müdürü Recep Baştuğ, geçen perşembe akşamı ‘Kadın Girişimci Yarışması’nın ödül törenine katılarak büyük bir topluluk önünde ilk konuşmasını yaptı.
Girişimci kadınların büyük ilgisini çeken Baştuğ, şimdi de şube müdürleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Edindiğimiz bilgiye göre, ‘müdürler toplantısı’ format değişikliğiyle yapılacak.
Birincisi, bugüne kadar genelde Antalya’da büyük otellerin birinde yapılan bu toplantı, bu kez İstanbul’da yapılacak. Toplantı tarihi de belli; 13 Aralık Cuma günü… Toplantı formatındaki ikinci değişiklik de toplantının bir gün sürecek olması.
Geçmişte hafta sonu iki gün olarak yapılan bu toplantılar, bu kez cuma gününe alındı ve bir gün sürecek. Böylece, şube müdürlerinin hafta sonu tatilleri toplantıyla doldurulmamış olacak.
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