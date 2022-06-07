Tera Porföy; Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun katılım paylarını ihraç etmeye başlıyor. Bu kapsamda; 7-8-9 Haziran’da nitelikli yatırımcılardan gelecek talepleri toplanacak. Tera Portföy Genel Müdürü Oğuz Büktel; “Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yurtiçinden ve yurtdışından stratejik ortaklıklar, işbirlikleri ve nitelikli yatırımcı portföyü üzerinden oyun ekosistemindeki yüksek büyüme potansiyelli projelere ve ekiplere yatırım yapacak, start-up’tan exit’e destek verecek ve Türkiye’den yeni Unicorn’lar çıkarmak için çalışacağız” diyor.

Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, katılım payları nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere ihraç ediliyor. Tera Portföy Genel Müdürü Oğuz Büktel; oyun ekosistemindeki yüksek büyüme potansiyelli start-up projelerini ve yatırımları değerlendirmek üzere kurdukları Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun bu sektörde tecrübeli bir yatırım komitesi ve danışma kurulu üyeleri rehberliğinde yatırımlarına başlayacağı bilgisini veriyor. Büktel, bir süredir yaptıkları tanıtım turu boyunca kurumsal işbirlikleri kapsamındaki şirketler, melek yatırımcı ağları ve nitelikli yatırımcılardan aldıkları yoğun ilgiden ayrıca gurur ve heyecan duyduklarını da kaydediyor.

“Türkiye’den yeni Unicorn’lar çıkarmak için çalışacağız”

180 milyar dolarlık büyüklüğe sahip oyun endüstrisinin, yakın bir gelecekte Metaverse, NFT oyunları ve oyun token’larıyla birlikte 1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Oğuz Büktel, tüm dünyada oyun oynayan insan sayısının, oyuna ayrılan zamanın, para ve oyun sayısındaki hızlı büyüme ivmesinin tüm yatırımcıların dikkatini çektiğini vurguluyor. Oğuz Büktel, şöyle devam ediyor:

“Türkiye’nin son yıllarda önemli yatırımlar aldığı ve hepimiz gururlandıran ‘Unicorn’lar çıkardığı bu sektörde, gençlerimiz tarafından üretilmiş, bekleyen daha pek çok güzel fikir ve projelere yatırım fırsatı var. Tera Portföy, Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yurtiçi ve yurtdışından stratejik ortaklıklar, işbirlikleri ve nitelikli yatırımcı portföyü üzerinden bu yüksek potansiyelli projelere ve ekiplere yatırım yapacak, start-up’tan exit’e destek verecek ve Türkiye’den yeni Unicorn’lar çıkarmak için çalışacak. 2022 ve sonrasında bu yatırımı diğer girişim sermayesi yatırımlarımız ve fonlarımızın izleyeceği bilgisini paylaşmaktan ve ülkemizin oyun ve teknoloji sektörü alandaki gelişimine katkıda bulunmaktan son derece mutluyuz.”

7-8-9 Haziran’da talepler toplanacak

Oyun sektörü yatırım fırsatı için Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun katılım paylarını ihraç eden Tera Portföy; 7-8-9 Haziran tarihlerinde nitelikli yatırımcılardan gelecek talepleri toplayacak. Yatırımcılar detaylı fon ve yatırım bilgilerine, www.teraportfoy.com ve Game Invest www.gameinvest.com.tr kurumsal web siteleri ve www.kap.org.tr aracılığı ile ulaşabiliyor.