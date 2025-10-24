TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile ülkemizin iklim direncinin geliştirilmesi amacıyla Büyüme İçin Uyum Finansmanı Projesi’ni hayata geçirdi. IBRD kısmi garantisi ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı-garantisiyle hayata geçirilen projede; BNP Paribas, Standard Chartered Bank ve ING Bank ile toplamda 300 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalandı. Yenilikçi ürünlerle zengin kaynak yapısını çeşitlendirmeye devam eden TSKB, sağlanan fonlarla özel sermayeyi harekete geçirmenin ötesinde Türkiye genelinde iklim risklerine dirençliliğin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. IBRD ile toplam 600 milyon Euro tutarında geliştirilecek projenin ilk aşamasını oluşturan kredi ile yerli firmaların iklim risklerine karşı daha dirençli, uyum kapasitesi gelişmiş ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarının hızlandırılması amaçlanıyor. Türkiye’nin çok yönlü kalkınma hedefleri ve sürdürülebilir dönüşüm vizyonu doğrultusunda kalıcı değer üretmeye, yenilikçi ve öncü çalışmaları hayata geçirmeye devam eden TSKB, sağlanan fonlarla Türkiye’nin iklim risklerine ilişkin genel uyum kapasitesini de güçlendirecek.

Büyüme İçin Uyum Finansmanı Projesi kapsamında, firmalara uygulanmak üzere, TSKB’nin uzun yıllara dayanan kalkınma bankacılığı birikimi ve sürdürülebilir finansman alanındaki öncü yaklaşımından güç alan insan sermayesi ile özel bir değerlendirme aracı geliştirildi. Bu alanda bir ilk olma özelliğini taşıyan araç, firmaların iklim değişikliğine karşı kırılganlığı konusunda farkındalık yaratmak ve iklim adaptasyonu ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sektör ve lokasyon kırılımı da barındıran bir metodolojiyle çalışıyor. Böylelikle, iklim değişikliğinin firmalar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için genel iklim dayanıklılığını güçlendirecek önlem ve aksiyon önerileri de sunulacak.

Kredi anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, “Sürdürülebilir geleceğimiz için kalıcı değer yaratma misyonumuzla 75 yıldır ülkemizin çok yönlü kalkınma yolculuğuna yön veren projeler hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz Büyüme İçin Uyum Finansmanı Projesi, Türkiye’de bu ölçekte hayata geçirilen ilk büyük iklim dirençliliği projesi olması açısından ayrı bir öneme sahip. TSKB’nin nitelikli insan kaynağıyla geliştirdiğimiz değerlendirme aracı ilk örnek olma özelliği taşıyor. Bu projenin, iklim dirençliliği alanındaki tecrübemizi ve kapasitemizi yeşil dönüşüm sürecindeki firmalarla buluşturarak sürdürülebilir geleceğimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Farklı sermaye ögelerinden faydalanarak sürekli geliştirdiğimiz kaynak çeşitliliğimizle ülkemizin stratejik kalkınma alanlarını desteklemeye, özel sektörün yeşil dönüşümünde aktif rol oynamaya ve ülkemizin iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Kredi anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, “Bu proje, TSKB ile olan güçlü ortaklığımızda ve Türkiye'nin doğal afetlere ve aşırı hava olaylarına karşı dayanıklılık oluşturma çabalarında yeni bir dönüm noktası. Özel sermayeyi harekete geçirerek toplulukları güçlendiriyor, istihdamı koruyor ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekliyoruz. TSKB ile dayanıklılık oluşturmanın sadece acil bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ticari olarak da uygulanabilir ve ölçeklenebilir olduğunu gösteriyoruz" dedi