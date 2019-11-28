TSPB’den dönüşüm temalı sermaye piyasaları kongresi
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi geçen hafta yapıldı.
‘Dönüşüm’ temasıyla düzenlenen kongrede, ‘insanın dönüşümü’, ‘şirketler ile sektörlerin dönüşümü’ ve ‘finansal mimarinin dönüşümü’ olmak üzere üç ana tema altında farklı başlıklarda 28 panel, 30 eğitim programı yer aldı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, Türkiye’nin sağlıklı büyümesinin ve kalkınmasının yolunun güçlü sermaye piyasalarından geçtiğine inandıklarını belirtti.
Sermaye piyasalarının büyümesi ve derinleşmesinin ekonominin daha istikrarlı, daha paylaşımcı, daha kapsayıcı, daha aydınlık hale getireceğini de söyledi.
Keler, Türkiye sermaye piyasalarının geniş bir yatırımcı kitlesinin ihtiyaçlarına hitap edebilecek ürün çeşitliliği ve teknolojik altyapı sunduğunu da sözlerine ekledi.
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