Türkiye Finans’ın yönetim kurulu yenilendi

Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına the Saudi National Bank’ın (SNB) Hazine Grup Başkanı Fawaz Abdullah M Althumairi getirildi. SNB Grubu’nun bir iştiraki olan ITQAN Quality and Business Solutions’da CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Saad Ali Alabdali ile SNB’nin Perakende Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Issa Saleh Alhurimmees ise Türkiye Finans’ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri oldu.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fawaz Abdullah M Althumairi oldu

Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlayan Fawaz Abdullah M Althumairi, 2008 yılında Kral Fahd Petrol ve Maden Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden mezun oldu. Althumairi, 2013 yılında Londra İşletme Okulu’nda İleri Beşeri İlişkiler Becerileri Programı, 2015 yılında ABD Wharton İşletme Okulu’nda Rekabet Avantajına Yönelik Stratejik Düşünme ve Yönetim, 2019 yılında ABD Columbia İşletme Okulu’nda Yüksek Etkili Liderlik ve 2023’te ABD Wharton İşletme Okulu’nda İşletmenin Kârlı Büyümeye Yönelik Ölçeklendirilmesi eğitimlerini aldı.

Althumairi, 2008-2011 yılları arasında Samba Financial Group’ta Kıdemli Trader olarak iş hayatına başladı. 2011 yıllında National Commercial Bank’a geçen Althumairi, 2013’e kadar Hazine Kur ve Trading Müdürü, 2013-2020 arasında Hazine Trading Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2021 yıllarında ise Hazine Temel Stratejiler Genel Müdür Yardımcısı olarak aynı kurumda çeşitli görevler üstlendi. 2021 yılında SNB’ye geçiş yapan Althumairi bir yıl boyunca Küresel İşlem Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalıştı. 2022 yılından beri ise SNB’de Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, Hazine Grup Başkanı, Üst Yönetim Komitesi Üyesi, Aktif-Pasif Komitesi Üyesi görevlerine devam ediyor. Fawaz Abdullah M Althumairi, SNB’deki görevlerine ek olarak 2 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevini de üstlendi.

Yönetim kuruluna iki yeni üye

Türkiye Finans’ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri SNB Grubu’nun bir iştiraki olan ITQAN Quality and Business Solutions’da CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Saad Ali Alabdali ile SNB’nin Perakende Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Issa Saleh Alhurimmees oldu.

Saad Ali Alabdali, Bahreyn Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden lisans derecesine sahiptir. Ayrıca Harvard Business School, Wharton Business School ve Stanford Graduate School of Business'ta yöneticilere yönelik eğitim programlarını tamamladı. Kariyerine 1991 yılında Al Rajhi Bank'ta başlayan Saad, Tüketici Finansmanı Satış Temsilcisi olarak başladığı görevinde, Şube Müdürü ve Bölge Müdürü pozisyonlarına kadar yükseldi; 5.500'den fazla çalışandan oluşan, bölgenin en büyük şube ağı operasyonunu bu süreçte yönetti. 2012 yılında, The National Commercial Bank (NCB) İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şube Bankacılığı Grup Başkanı sorumluluğunu üstlenen Alabdali, aynı zamanda Satın Alma Komitesi Üyesi olarak da görev yaptı. 2016 yılında Saudi Credit Bureau (SIMAH) Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Ardından Tüketici Finansmanı ve Özel Hesaplar birimlerinde üst düzey görevlerde bulundu. 2021 yılında, SNB’nin kurulmasına yol açan birleşme sürecinde Grup İdare Başkanı oldu. Ardından Alabdali, Perakende Ürünler Başkanı ve Perakende Kredi Riskinden Sorumlu Başkan görevi ile birlikte bu süreçte Kredi Riski ve Tahsis Komitesi Üyeliği sorumluluğunu da üstlendi. Alabdali, 2023 yılından bu yana SNB Grubu’nun bir iştiraki olan ITQAN Quality and Business Solutions’da CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bankacılık sektöründe 34 yıllık deneyime sahip olan Alabdali, 12 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye Finans Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

12 Mayıs tarihi itibarıyla Türkiye Finans Yönetim Kurulu Üyesi görevine başlayan diğer isim Issa Saleh Alhurimmees ise Arab Open Üniversitesi’nde İşletme ve İktisat lisans eğitimini tamamladı. Uluslararası Finans alanındaki yüksek lisans eğitimini Alyamamah Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamladı. Ayrıca INSEAD, London Business School, Darden School of Business gibi dünyanın önde gelen işletme okullarında çeşitli yöneticilik eğitim programlarına katıldı. Moday’s tarafından verilen Ticari Kredi Sertifikası’na (CICC) sahiptir. Profesyonel kariyerine 1996 yılında Zahid Tractor & Heavy Machinery Co. bünyesinde Kurumsal Krediler Risk Yetkilisi olarak başladı. Daha sonra Arab National Bank’a geçerek burada Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak görev yaptı. 2007 yılında Al Rajhi Bank bünyesine katılan Alhurimmees, sırasıyla Sofistike Kurumlar Takım Lideri, Kurumsal Bölge Müdürü (Merkez Bölge, Kurumsal Bankacılık Grubu), Büyük Ölçekli Kurumsal Bankacılık Grubu Ülke Sorumlusu, Kredi ve Risk Grubu – Perakende Kredi Riskinden Sorumlu Başkan, Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler Ülke Sorumlusu – Strateji Uygulama Başkanı gibi çeşitli önemli görevlerde bulundu. 2023 yılından bu yana SNB’de Perakende Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bankacılık alanında 29 yıllık deneyime sahip olan Issa Saleh Alhurimmees, 12 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası’na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.