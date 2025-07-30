8.8'lik deprem dünya ve Türkiye'yi etkiler mi? 'Dünyayı 5 kez dolaşacak'

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı depremde can kaybı olmadığı bilgisini verdi. Peki, bu 8.8 büyüklüğündeki deprem Türkiye ve dünyayı nasıl etkiler?

Rus haber ajansı Sputnik deprem sonrası uzman görüşlerini derledi.

Habere göre uzmanlara bu büyük depremin Türkiye'yi etkilemesinin mümkün olmadığını belirtti. Ancak, dünyanın çeşitli bölgelerinde kırılmaya yüz tutmuş bazı fayların kırılması için tetikleyici etki yapabilir. Haberde yer alan görüşler şöyle:

Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin meydana geldiği bölgenin Pasifik Ateş Çemberi üzerinde olduğunu hatırlattı ve ekledi:

"Birkaç yıldır 8'in üzerinde deprem olmuyordu dünyada. Ortalama yılda 1 defa olurdu. Bu açık kapanmış oldu Aşağı yukarı 20 kilometre derinlikteki bir fayın kırılmasıyla meydana geldi deprem. Okyanus tabanını hareket ettiren bu tarz depremler tsunamiye neden olur."

YTÜ'den Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Bu büyüklükteki bir deprem Türkiye'de meydana gelmez ama Kamçatka bölgesi buna çok da yabancı değil. Ana şok çok büyük olduğu için artçıları da büyük olacaktır. 7.7'ye varan artçılar meydana gelebilir. Şu anda o tür artçılar meydana geliyor. Artçılar haftalar hatta yıl boyunca devam edebilir" dedi. Ayrıca depremin binlerce kilometre uzağa ulaşabilecek tsunami dalgaları oluşturabileceğini da söyledi.

"Kahramanmaraş depremlerinden 32 kat daha güçlü"

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, şu anda dalga boyunun 30 santimetre civarında olduğunu, ancak ikinci ve üçüncü dalgaların daha büyük olabileceğini belirterek, "Bu deprem, 2011’de Japonya’da yaşanan 9 büyüklüğündeki depremi hatırlatıyor. 8,8 büyüklüğündeki bu deprem, 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden yaklaşık 32 kat daha güçlü" dedi.

Moriwaki, bölgede bir ay boyunca 7.5’e kadar artçı sarsıntılar yaşanabileceğini, ancak daha büyük bir ana depremin tetiklenme ihtimalinin şu an için düşük olduğunu ekledi.

"Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamamız lazım"

Prof. Dr. Şerif Barış ise şunları söyledi:

"Bu 10 ila 20 yılda olan depremlerden biri. Pasifik levhasının etrafında bizim Ateş Çemberi dediğimiz dünyanın en büyük depremlerinin olduğu ve yoğun volkanik aktivitenin olduğu bölgede depreme gelen bir deprem. Tabii kıyıdan 10 kilometre açıkta olması, orada yoğun bir nüfus bulunmaması nedeniyle yüksek can kaybı yaşanmaması sevindirici.

Çok güçlü bir deprem. 6 Şubat Depremi'nin yaklaşık 45 katı enerji açığa çıktı. 17 Ağustos Depremi'nin de 145 katı kadar enerji açığa çıktı. 7.4 büyüklüğünde 145 depremi toplayın, 8.8 büyüklüğündeki depremde açığa çıkan enerjiye eşittir. Dolayısıyla sarsıntı gücü çok güçlüdür.

Yer hareketi düşey yönde kırılma olduğu için de tsunami ihtimali çok güçlüdür. Nitekim ABD ve Japonya'da hemen tsunami uyarısı verdiler ve tahliyelere başladılar. Bir deprem şehre ne kadar yakınsa o kadar ölümcül oluyor. İnsanların bunu öğrenmesi lazım. Bizde her depremden sonra panik oluşuyor. Bu çok da doğru değil.

Deprem dalgaları bu depremde günlerce kaydediliyor. Bu depremin oluşturduğu deprem dalgası dünyanın çevresini 4-5 kere turlayacak. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamamız lazım. Biz depremler olunca konuşuyoruz ancak deprem öncesi hazırlık çalışmalarını hayatımızın odağına koymak zorundayız."

"Akdeniz çevresi deprem kuşağı farklı bir sistem"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bizim üzerinde bulunduğumuz Akdeniz çevresi deprem kuşağı farklı bir sistem. Baykal Gölü vardır, o da bir risktir. Birbiriyle somut ve organik bir bağlantısı olmadığı için bizi etkilemesi söz konusu olmaz. 8.8'lik çok büyük bir deprem dünyanın çeşitli bölgelerinde kırılmaya yüz tutmuş bazı fayların kırılması için tetikleyici etki yapabilir. Bu bizim için söz konusu değil" uyarısında bulundu.