‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ oldu
Garanti Bankası, World Finance’in düzenlediği ‘Dijital Bankacılık Ödülleri 2018’ kapsamında, üst üste ikinci kez ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ seçildi.
Garanti Cep de ‘Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması’ ödülüne layık görüldü. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “Bu ödüller, dijitalleşme yolculuğunda, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve fark yaratan öncü konumumuzla attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu göstermesi bakımından bizim için büyük anlam taşıyor” dedi.
Müşterilerine şubelerden verdikleri hizmetlerin neredeyse tamamını artık internet ve mobil kanallarından da sunduklarını kaydeden Didem Dinçer Başer, dijital bankacılıkta geleceği öngören ürün ve hizmet stratejisiyle öncü ve örnek olmaya devam edeceklerini kaydetti.
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