VakıfBank’a 1,5 milyar Euro tutarında dev kredi

Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarının başında gelen VakıfBank, Dünya Bankası ile yürüttüğü iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisiyle toplam 1,5 milyar Euro tutarında ve 10 yıl vadeli fonlama işlemi Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandı. Bu işlem, Türk bankacılık sektörü özelinde uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi olmasının yanı sıra, Dünya Bankası açısından da ülkemizde tek bir finansal kurumla gerçekleştirdiği en büyük fonlama işlemi olma niteliğini taşıyor. Bu kapsamda sağlanacak finansmanın; kadın ve genç istihdamını artırmayı destekleyen, finansal kapsayıcılığı güçlendiren, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini iyileştiren ve depremden etkilenen bölgelerdeki ekonomik toparlanmayı destekleyen alanlarda kullandırılması öngörülüyor.

“Türk bankacılık sektöründe uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi”

İşlemle ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih şunları söyledi: “Dünya Bankası ile 2010 yılında başlayan ve yıllar içinde farklı projelerle genişleyen iş birliğimiz, bu yeni fonlama işlemiyle ileri bir aşamaya taşınıyor. Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisi ile hayata geçirmeyi planladığımız 1,5 milyar Euro tutarındaki 10 yıl vadeli bu kaynak, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin yanı sıra VakıfBank’ın uluslararası kalkınma kuruluşları nezdindeki konumunun güçlendiğinin açık bir göstergesidir. Söz konusu işleme ilişkin anlaşma, Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandı.”

Üstünsalih, işlemin hem Türk bankacılık sektörü hem de Dünya Bankası açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Bu anlaşma, Türk bankacılık sektörü özelinde uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi olmasının yanı sıra, Dünya Bankası’nın ülkemizde tek bir finansal kurumla imzaladığı en büyük fonlama işlemi olması bakımından da ayrı bir anlam ifade etmektedir. Aynı zamanda Türk bankacılık sektöründe kadın ve genç istihdamına yönelik gerçekleştirilen en yüksek tutarlı finansman projesi niteliğini taşıyor. Bankamızın Dünya Bankası’nın ülkemizdeki en büyük finansal kuruluş iş ortağı konumuna gelmesi hem Bankamıza hem de ülkemize uzun vadede duyulan güveni yansıtıyor. Bu çerçevede, söz konusu fonlama işlemine, Dünya Bankası ile iş birliğimizi ileri bir aşamaya taşıyan ve her iki kurum açısından da stratejik öneme sahip bir adım olarak değerlendiriyoruz” sözlerini tamamladı.