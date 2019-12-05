Vakıfbank’tan tedarikçiler için yeni ürün
Vakıfbank, yeni ürünü ‘Tedarikçi Finansmanı’nı kullanıma sundu.
Tedarikçi ağı geniş kurumsal ve büyük ticari ölçekteki şirketler ile tedarikçiler arasında satıştan doğan alacakları düzenleyen ürün ile Vakıfbank, finansmana erişimi kısıtlı tedarikçiler için önemli bir adım attı.
Vakıfbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, kamu bankaları arasında bu ürünü hayata ilk geçiren banka olduklarını söyledi.
Akyol, şöyle devam etti: “Tedarikçilerimiz alacaklarını iskonto ederek istedikleri zaman nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Bu ürünümüzün de ilgiyle karşılanacağına ve ihtiyaçlara çözüm getireceğine inanıyoruz.”
Vakıfbank, Tedarikçi Finansmanı ürünüyle, Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) ‘Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi Platformu’na da üye oldu.
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