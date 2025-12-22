ARA
DOLAR
42,81
0,03%
DOLAR
EURO
50,41
0,57%
EURO
GRAM ALTIN
6088,80
2,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
11306,31
-0,31%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yurt dışından 400 milyon dolar kaynak temin etti

DenizBank, seküritizasyon programı kapsamında gerçekleştirdiği işlem ile, 10 yıla varan vadelerde 400 Milyon Dolar finansman temin etti.


Yurt dışından 400 milyon dolar kaynak temin etti

Banka, uluslararası piyasalardan 8 yatırımcının katılımıyla sağladığı kaynağın bir kısmını, KOBİ’ler ve kadın girişimcilerin desteklenmesi ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik yeşil yatırımların finansmanında kullanacak.

DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili değerlendirmesinde “Uluslararası piyasalardan sağladığımız fonları, ülke ekonomisinin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendiren, aynı zamanda yeşil dönüşümü destekleyen alanlara aktarmayı önceliklendiriyoruz. Söz konusu kaynağın bir kısmı, reel sektörün büyüme ve rekabet gücünü artıran KOBİ’ler ve kadın girişimcilerle birlikte; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim risklerini azaltmaya yönelik yatırımlara aktarılacak. Finansman araçlarımızla iklim dostu ve verimlilik odaklı yatırımların ölçeğini büyütmeye ve reel sektörün dönüşüm yolculuğunda güçlü bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.” dedi.
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL