Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası’na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulundu.

Ziraat Finans Grubu’ndan yapılan açıklamada küresel çapta yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kısa sürede sona ermesi temenni edildi.

Salgında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dilenen açıklamada, “Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Devletimizin Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Ziraat Finans Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

TÜRK TELEKOM’DA 40 MİLYON LİRA BAĞIŞ

Türk Telekom ise, Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, sosyal medya hesabından Türk Telekom’un, Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını belirtti.

Önal paylaşımında, “Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası’na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

FIRATPEN’DEN 2 MİLYON TL DESTEK

Fıratpen, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 2 milyon TL bağışladığını duyurdu.

Fıratpen’den yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Fıratpen Ailesi olarak 2 milyon TL destek vererek katılmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.