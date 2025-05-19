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19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Pazartesi günü EFT ve havale yapılabilecek mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Haftanın ilk iş gününde bankacılık işlemleri olan vatandaşlar, "19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü EFT ve havale işlemleri gerçekleştirilebilecek mi? İşte detaylar...

18 Mayıs 2025 | 20:01
19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Pazartesi günü EFT ve havale yapılabilecek mi?

Resmi tatil günlerinde bankaların çalışma durumu önem kazanıyor. Milli bayramlarımızdan biri olan ve resmi tatil olarak kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Pazartesi günü kutlanacak olması, bankaların açık olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Buna göre, 19 Mayıs Pazartesi günü kamu ve özel bankalar kapalı olacaktır. Bankalar, 20 Mayıs Salı günü normal çalışma düzenlerine döneceklerdir.

19 Mayıs'ta EFT ve Havale İşlemleri Nasıl Yapılacak?

19 Mayıs resmi tatil olduğu için EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. Bu tarihte yapılan EFT gönderimleri, takip eden ilk iş günü olan 20 Mayıs Salı günü işleme alınacaktır. Ancak, aynı banka hesapları arasındaki para transferi olan havale işlemleri ve Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi üzerinden yapılan işlemler, 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak gerçekleştirilebilecektir.

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Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
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