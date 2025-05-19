2025 Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları: Ne Zaman Yürürlüğe Girecek, Kimler Yararlanacak?

Son zamanlarda evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik kredi desteği ve mobilya, beyaz eşya indirimleri gibi uygulamaların hayata geçirilmesinin ardından, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yakın tarihli bir açıklamasında bu konuda bir kanun teklifi hazırlığında olduklarını belirtti. Konunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ele alınacağını vurgulayan Bakan Işıkhan, ev hanımlarına erken emeklilik şartları hakkında önemli ipuçları verdi. Peki, ev kadınlarının emeklilik şartları nasıl şekillenecek? İşte, bu konudaki çalışmaların ayrıntıları:

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken güncel konulara değindi.

Ev hanımlarına emeklilik konusundaki bir soru üzerine Bakan Işıkhan, bu alanda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Haziran ve Temmuz aylarında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından teklifin Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulacağını açıkladı.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER OLACAK?

Bakan Işıkhan, açıklamasının devamında yürütülen çalışmanın içeriğinin henüz tam olarak netleşmediğini, detaylı analizler yapılacağını belirtti. Işıkhan, "Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin çalışmalar tamamlandığında, hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulacak ve milletvekillerinin onayına sunulacaktır. Teklifin yasalaşması durumunda ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

MECLİS TATİLİ ÖNCESİNDE YETİŞEBİLİR

Mevcut bilgilere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz'da tatile girecek. Meclis tatili öncesinde ev kadınlarına emeklilik çalışmalarında somut adımlar atılması ve kanun teklifinin hazırlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yoğun gündem nedeniyle Meclis tatili 30 Temmuz'da başlamıştı. Bu yıl ise Meclis'in tatil tarihi gündeme göre değişiklik gösterebilir.