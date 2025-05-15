2025 Türkiye deprem risk haritası: MTA verileriyle en riskli ve en az riskli bölgeler

Türkiye deprem risk haritasında iller, deprem risk derecelerine göre sınıflandırılıyor. Birinci derece riskli iller en yüksek riski taşırken, 4. ve 5. derece riskli bölgeler ise deprem riskinin en düşük olduğu yerler olarak tanımlanıyor. Özellikle Konya merkezli depremin ardından Ankara'da yaşayan vatandaşlar arasında büyük bir panik yaşandı. Ankara ise üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor.

1. DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

2. DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER:

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

3. DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER:

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana'nın bazı bölgeleri, Gaziantep'in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN İLLER:

Türkiye Deprem Haritası'na göre deprem riskinin en düşük olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller şunlardır: Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.