32. Dönem POMEM 12 Bin Polis Alımı: Sözlü Mülakat Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, 12 bin polis alımı kapsamında ön başvuru değerlendirme sürecini tamamladı. Şimdi sırada sözlü mülakat tarihlerinin duyurulması var.

32. Dönem POMEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Dönem POMEM kapsamında 8.160 erkek ve 1.440 kadın lisans mezunu ile 2.040 erkek ve 360 kadın önlisans mezunu olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alımı yapılacak.

Polis Akademisi tarafından Ocak ayında parkur sınav tarihleri açıklanmış olmasına rağmen, henüz sonuç duyurusu gelmedi. Geçmiş dönemler dikkate alındığında, POMEM sonuçlarının Mayıs ayı sonlarında açıklanması bekleniyor.

POMEM Sözlü Mülakatları Ne Zaman?

POMEM sözlü mülakat sınavları, parkur sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından duyuruluyor.

Mülakatların, önceki dönemlerde olduğu gibi Haziran ayında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Örneğin, 31. dönem POMEM parkur sınav tarihleri 29 Nisan'da ilan edilmiş, sözlü mülakatlar ise 26 Haziran'da duyurulmuştu. Bu precedent, 32. Dönem POMEM sözlü mülakatlarının da bu yıl Haziran ayında açıklanabileceği beklentisini güçlendiriyor.