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32. Dönem POMEM 12 Bin Polis Alımı: Sözlü Mülakat Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alım süreci tüm hızıyla devam ediyor. Ön başvuru aşamasının tamamlanmasının ardından binlerce aday, gözlerini sözlü mülakat tarihlerine çevirdi. Lisans ve önlisans mezunları arasından toplam 12 bin öğrenci alımı yapacak olan POMEM için adaylar, "32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte güncel detaylar...

20 Mayıs 2025 | 17:14
32. Dönem POMEM 12 Bin Polis Alımı: Sözlü Mülakat Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, 12 bin polis alımı kapsamında ön başvuru değerlendirme sürecini tamamladı. Şimdi sırada sözlü mülakat tarihlerinin duyurulması var.

32. Dönem POMEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Dönem POMEM kapsamında 8.160 erkek ve 1.440 kadın lisans mezunu ile 2.040 erkek ve 360 kadın önlisans mezunu olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alımı yapılacak.

Polis Akademisi tarafından Ocak ayında parkur sınav tarihleri açıklanmış olmasına rağmen, henüz sonuç duyurusu gelmedi. Geçmiş dönemler dikkate alındığında, POMEM sonuçlarının Mayıs ayı sonlarında açıklanması bekleniyor.

POMEM Sözlü Mülakatları Ne Zaman?

POMEM sözlü mülakat sınavları, parkur sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından duyuruluyor.

Mülakatların, önceki dönemlerde olduğu gibi Haziran ayında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Örneğin, 31. dönem POMEM parkur sınav tarihleri 29 Nisan'da ilan edilmiş, sözlü mülakatlar ise 26 Haziran'da duyurulmuştu. Bu precedent, 32. Dönem POMEM sözlü mülakatlarının da bu yıl Haziran ayında açıklanabileceği beklentisini güçlendiriyor.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
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