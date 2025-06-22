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5 aylık su ürünleri ihracatı 69,8 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde 69 milyon 807 bin 105 dolarlık su ürünü ihracatı gerçekleştirildi.

19 Haziran 2025 | 17:22
5 aylık su ürünleri ihracatı 69,8 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine, bölgeden yılın 5 ayında 9 bin 851 ton su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 69 milyon 807 bin 105 dolar kazanç sağlandığını belirten Yıldırım, bölgeden yılın bu döneminde 22 ülkeye su ürünü dış satımı yapıldığını ifade etti.

Yıldırım, Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde yapılan su ürünleri ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu'na 33 milyon 427 bin 622 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 10 milyon 515 bin 125 dolarla Belarus, 8 milyon 753 bin 128 dolarla da Japonya takip etti. Bölgeden ayrıca Hollanda, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Yunanistan ve Endonezya'ya da ürün satıldı." dedi.

Bölge ihracatının değerde yüzde 76'sının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Yıldırım, kentten söz konusu dönemde 19 ülkeye 7 bin 234 ton su ürünü ihraç edildiğini belirtti.

Yıldırım, ihracattan 52 milyon 833 bin 69 dolar kazanç elde edildiğini, Rusya Federasyonu, Belarus ve ABD'nin Trabzon'dan en fazla su ürünü satılan 3 ülke olduğunu kaydetti.

Su ürünlerinin bölge ve kentin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna dikkati çeken Yıldırım, su ürünleri ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
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