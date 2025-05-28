5000 TL Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı: Sorgulama Ekranı Açıklandı!

Hükümetin "Aile Yılı" ilan ettiği 2025'te, ailelere yönelik önemli bir destek olan doğum yardımı ödemeleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 28 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

Doğum Yardımı Ne Kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek kapsamında:

İlk çocuk için bir kereye mahsus 5.000 TL ödeme yapılıyor.

için bir kereye mahsus ödeme yapılıyor. İkinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL destek sağlanıyor.

için 5 yıl boyunca aylık destek sağlanıyor. Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Doğum Yardımı Ödemeleri Yattı mı? Nasıl Sorgulanır?

Doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında toplu olarak yatırılmaya başlandı. Ödemenizin yapılıp yapılmadığını ve başvuru sonuçlarınızı öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Sorgulama Adımları:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri altında yer alan "Doğum Yardımı Başvuru Hizmeti" ekranına gidin. Alternatif olarak, doğrudan https://eailem.aile.gov.tr/sonuclarim adresini ziyaret ederek başvuru sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Başvurular Devam Ediyor!

Doğum yardımı başvuruları 8 Nisan'dan itibaren devam ediyor. Başvurularınızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet Doğum Yardımı başvuru sayfası üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Süreçleri: