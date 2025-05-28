ARA
DOLAR
39,07
0,57%
DOLAR
EURO
44,30
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
4162,47
0,68%
GRAM ALTIN
BIST 100
9207,27
-0,07%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Genel
  • 5000 TL Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı: Sorgulama Ekranı Açıklandı!

5000 TL Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı: Sorgulama Ekranı Açıklandı!

28 Mayıs 2025 | 11:34
5000 TL Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı: Sorgulama Ekranı Açıklandı!

Hükümetin "Aile Yılı" ilan ettiği 2025'te, ailelere yönelik önemli bir destek olan doğum yardımı ödemeleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 28 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

Doğum Yardımı Ne Kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek kapsamında:

  • İlk çocuk için bir kereye mahsus 5.000 TL ödeme yapılıyor.
  • İkinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL destek sağlanıyor.
  • Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Doğum Yardımı Ödemeleri Yattı mı? Nasıl Sorgulanır?

Doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında toplu olarak yatırılmaya başlandı. Ödemenizin yapılıp yapılmadığını ve başvuru sonuçlarınızı öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Sorgulama Adımları:

  1. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
  2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri altında yer alan "Doğum Yardımı Başvuru Hizmeti" ekranına gidin.
  3. Alternatif olarak, doğrudan https://eailem.aile.gov.tr/sonuclarim adresini ziyaret ederek başvuru sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Başvurular Devam Ediyor!

Doğum yardımı başvuruları 8 Nisan'dan itibaren devam ediyor. Başvurularınızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet Doğum Yardımı başvuru sayfası üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Süreçleri:

  • İlk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde başvuru yapılmalı.
  • Diğer çocuklar için ise çocuğun 5 yaşını doldurmadan önce başvuru tamamlanmalı.
0
  • ALTIN GRAM - TL 4162,47 0,68%
  • ALTIN ONS 3313,56 0,39%
  • BIST 100 9207,27 -0,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,269 -0,061%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3819 0,04235%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,51 -0,8322%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,0725 0,5674%
  • EURO/DOLAR 1,1326 -0,0185%
  • EURO/TURK LIRASI 44,2995 0,3667%
  • STERLIN/DOLAR 1,34945 -0,09291%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan kredi notu açıklaması
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan kredi notu açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL