79 yıl sonra ilk kazı: Tyana'nın su mirası gün yüzüne çıkıyor

Olimpik Ölçülerde Tek Antik Havuz

Özellikle süsleme amaçlı revak sistemlerine dair izler olduğunu, ancak bu yapıların havuza mı yoksa başka bir mimariye mi ait olduğunun kazılar ilerledikçe netleşeceğini ifade eden Doğanay, "Büyük ihtimalle havuzun etrafında müştemilat ya da organik olarak bağlı başka yapılar vardı. Arkeolojik dokuyu tamamen ortaya çıkardıktan sonra buna uygun bir çevre düzenleme projesi geliştirilecek. Bahçeli Roma Havuzu, Antik Çağ'dan günümüze ulaşan ve halen korunan nadir yapılardan biri. 21 metreye 62 metre ölçüleriyle olimpik standartlarda olan havuzun derinliği 2,5 metreyi buluyor. Döneminde en az 1,5 metre derinliğinde su tuttuğu belirtiliyor. İçme suyu olarak kullanıldığından dolayı üzerinin kapalı olduğu düşünülüyor.