Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Belediyelere Yaşlı Destek Programı (YADES 2025) Çağrısı

Bakan Göktaş, Bakanlığın aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleme politikasını YADES programıyla sürdürdüğünü belirtti. "Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz." diyen Göktaş, ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürüttüklerini ifade etti. Bu programlar, yaşlıların kendi yaşam alanlarında bağımsızlıklarını koruyarak daha kaliteli bir hayat sürmelerine olanak tanıyor.

YADES ile Dokuz Yılda 150 Binden Fazla Yaşlıya Ulaşıldı



2016'dan bu yana yürütülen YADES programıyla, 65 yaş üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesi hedefleniyor. Program kapsamında, bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olan yaşlıların kendi evlerinde bakımları yapılarak yaşamları kolaylaştırılıyor. Bakan Göktaş, bu kapsamda son dokuz yılda toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağlanarak, 54 farklı belediyede yürütülen 91 projeyle 101 bin 690 hanede 153 bin 898 yaşlıya ulaşıldığını kaydetti.

Başvurular ve Değerlendirme Süreci

YADES 2025 başvuruları resmen başladı. Belediyeler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan "YADES Proje Başvuru Formu"nu doldurarak proje taslaklarıyla birlikte İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor. Onaylanan projeler, belediyeler tarafından uygulanacak ve denetimler valilikler aracılığıyla yürütülecek. Bakan Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini 27 Haziran'a kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini vurguladı.