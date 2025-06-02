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AJet Avrupa ve Kuzey Afrika'ya Açılıyor: 3 Yeni Dış Hat

AJet, Ankara-Kahire, İstanbul-Stockholm ve İstanbul-Gence-Nahçıvan arasında yeni hat açtı.

02 Haziran 2025 | 11:15
Son Güncellenme: 02 Haziran 2025 | 11:18
AJet Avrupa ve Kuzey Afrika'ya Açılıyor: 3 Yeni Dış Hat

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten şirket, operasyonlarına Avrupa, Türkiye ve Kuzey Afrika'ya uzanan 3 yeni dış hat daha ekledi. Yeni destinasyonlar arasında İstanbul-Stockholm ve İstanbul-Gence-Nahçıvan ile Ankara-Kahire hattını ekleyen AJet, yurt dışındaki destinasyon sayısını 33 ülkede 58 noktaya çıkaracak.

Ankara'dan Kahire'ye dün direkt ilk uçuşunu icra eden hava yolu, Esenboğa Havalimanı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na yaz sezonunda haftada üç gün karşılıklı sefer düzenleyecek.

Avrupa'daki destinasyon sayısını artıran AJet, bugün itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stockholm Arlanda Havalimanı arasında direkt seferleri başlattı. Seferler her gün karşılıklı olarak yapılacak.

Gence-Nahçıvan seferleri yarın başlıyor

AJet'in Türk Cumhuriyetlerindeki yeni hattı olan İstanbul-Gence-Nahçıvan arasındaki seferler ise yarın başlayacak.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Gence Havalimanı ve Nahçıvan Havalimanı arasındaki uçuşlar haftada iki sefer olarak yapılacak.

 

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Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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