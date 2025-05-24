2025 Mayıs ayından itibaren trafik cezalarında büyük artışlar bekleniyor. TBMM'ye sunulan yeni Kanun Teklifiyle birlikte kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı, drift ve makas gibi kural dışı sürüşlere yönelik cezalar rekor seviyelere çıkacak. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen bu düzenleme, sürücüleri çok daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakacak.

Ağır İhlallere Fahiş Cezalar

Akrobatik Hareketler ve Drift: Motosikletlerle akrobatik hareket yapanlara ve drift atan sürücülere 46.000 TL idari para cezası uygulanacak ve ehliyetlerine geçici süreyle el konulacak. Ehliyetlerini geri almak isteyen sürücülerin psikoteknik değerlendirmeye girmesi gerekecek.

Motosikletlerle akrobatik hareket yapanlara ve drift atan sürücülere uygulanacak ve ehliyetlerine geçici süreyle el konulacak. Ehliyetlerini geri almak isteyen sürücülerin psikoteknik değerlendirmeye girmesi gerekecek. Plaka Manipülasyonu: Araç plakasını farklı okunmasına neden olan veya okunmasını engelleyen sürücülere 140.000 TL ceza kesilecek. Bu ihlalin yıl içinde iki kez tekrarlanması halinde ceza 280.000 TL'ye yükselecek ve araçlar trafikten men edilecek. Bu düzenleme, terör, kaçakçılık, uyuşturucu gibi suçların yanı sıra hız ihlali, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanımı gibi durumların önüne geçmeyi hedefliyor.

Araç plakasını farklı okunmasına neden olan veya okunmasını engelleyen sürücülere ceza kesilecek. Bu ihlalin yıl içinde iki kez tekrarlanması halinde ceza yükselecek ve araçlar trafikten men edilecek. Bu düzenleme, terör, kaçakçılık, uyuşturucu gibi suçların yanı sıra hız ihlali, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanımı gibi durumların önüne geçmeyi hedefliyor. Plakasız Trafiğe Çıkmak: Plaka tescili yapılmadan trafiğe çıkan araçlar için verilen ceza 9.267 TL'den 46.000 TL'ye çıkarılacak, sürücülerin ehliyetlerine el konulacak ve araçlar trafikten men edilecek.

Plaka tescili yapılmadan trafiğe çıkan araçlar için verilen ceza çıkarılacak, sürücülerin ehliyetlerine el konulacak ve araçlar trafikten men edilecek. Takograf ve Hız Sınırlayıcı Manipülasyonu: Ticari araçlarda takograf ve hız sınırlayıcı cihaz zorunluluğu getirilirken, bu cihazlarda manipülasyon yapanlara uygulanan ceza 4.512 TL'den 75.000 TL'ye çıkarılacak ve ehliyetlere geçici süreyle el konulacak.

Önemli Cezalardaki Artışlar

Başkasının Ehliyetini Kullanma: Başkasının ehliyetini kullananlara ve ehliyetleri geçersiz olan sürücülere verilen ceza 18.677 TL'den 40.000 TL'ye yükseltilecek ve ehliyetlerine geçici süreliğine el konulacak.

Başkasının ehliyetini kullananlara ve ehliyetleri geçersiz olan sürücülere verilen ceza yükseltilecek ve ehliyetlerine geçici süreliğine el konulacak. Abartı Egzoz: Abartılı egzoz kullanan sürücülere uygulanan idari para cezası 9.267 TL'den 16.000 TL'ye çıkarılacak.

Abartılı egzoz kullanan sürücülere uygulanan idari para cezası çıkarılacak. Ters Yön ve Makas: Ters yönde araç kullanan, makas atan ve trafiği durduracak şekilde şerit değiştiren sürücülere uygulanan cezalar artırılacak. Bu eylemlerin tespit edilmesi halinde sürücü belgesi geçici olarak geri alınacak ve araçlar trafikten men edilecek.

Ters yönde araç kullanan, makas atan ve trafiği durduracak şekilde şerit değiştiren sürücülere uygulanan cezalar artırılacak. Bu eylemlerin tespit edilmesi halinde sürücü belgesi geçici olarak geri alınacak ve araçlar trafikten men edilecek. Trafikte Saldırı: Trafikte saldırı amacıyla başka aracı ısrarla takip edip, araçtan inerek saldıranlara 180.000 TL para cezası , 60 gün ehliyetine el koyma ve araçların menedilmesi yaptırımı uygulanacak. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında da işlem yapılacak ve sürücü belgesinin iadesinden önce psikoteknik değerlendirme şartı getirilecek.

Trafikte saldırı amacıyla başka aracı ısrarla takip edip, araçtan inerek saldıranlara , 60 gün ehliyetine el koyma ve araçların menedilmesi yaptırımı uygulanacak. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında da işlem yapılacak ve sürücü belgesinin iadesinden önce psikoteknik değerlendirme şartı getirilecek. "Dur" İkazına Uymama: Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymayarak "dur" ikazına rağmen kaçanlara verilen idari para cezaları artırılacak, sürücü belgesi geri alınacak ve araçlar trafikten men edilecek.

Tekrarlayan İhlallere Katlamalı Cezalar

Kırmızı Işık İhlali: Kırmızı ışık kuralına ilk kez uymayanlara verilen ceza 2.167 TL'den 5.000 TL'ye yükselecek. İhlalin yıl içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda 10.000 TL , üçüncüde 15.000 TL , dördüncüde 20.000 TL , beşincide 30.000 TL ve altıncıda 80.000 TL ceza kesilecek. Ayrıca sürücü belgeleri de geçici süreyle alınacak.

Kırmızı ışık kuralına ilk kez uymayanlara verilen ceza yükselecek. İhlalin yıl içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda , üçüncüde , dördüncüde , beşincide ve altıncıda ceza kesilecek. Ayrıca sürücü belgeleri de geçici süreyle alınacak. Alkollü Araç Kullanımı: Alkollü araç kullananlara verilen para cezası 9.267 TL'den 25.000 TL'ye çıkarılacak. Yıl içinde tekrarı halinde 50.000 TL , ikinci tekrarda ise 150.000 TL para cezası uygulanacak.

Alkollü araç kullananlara verilen para cezası çıkarılacak. Yıl içinde tekrarı halinde , ikinci tekrarda ise para cezası uygulanacak. Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanımı: Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımına verilen cezalar 47.000 TL'den 150.000 TL'ye çıkarılacak. Ayrıca uyuşturucu ve alkol maddelerinin kullanımına ilişkin test yapmayan sürücülere de 150.000 TL para cezası verilecek.

Diğer Önemli Değişiklikler