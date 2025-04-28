Annelere sunulan devlet destekleri ve ödemeleri 2025: Doğum yardımı, iş göremezlik ve emzirme ödeneği, bakıcı desteği…

Yeni yılda annelere sunulan devlet destekleri ve ödemelerinde artış yaşandı. Ödenekler daha kapsayıcı hale getirilirken yeni yılda doğum yapan kadınlara süt parasından bakıcı desteğine varana kadar pek çok alanda ödeme yapılacak. Hem aile bütçesine katkı sağlamak hem de manevi yüklerini hafifletmeyi amaçlayan bu ödemeler için rakamlar netleşti. İşte 2025 annelere sunulan devlet destekleri ödemeleri!

İLK ÇOCUĞA 5 BİN TL, DEVAMINA AYLIK DESTEK



2025 itibarıyla doğum yardımı tutarlarında önemli artışa gidildi. Artık:



İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL *İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL, çocuk 5 yaşına kadar



Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL, yine 5 yaşına kadar destek verilecek.



Başvuru için e-Devlet üzerinden işlem yapmak yeterli. Anne veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.



İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: 16 HAFTALIK DOĞUM İZNİNDE MAAŞ DEVLETTEN



SSK’lı veya Bağ-Kur’lu çalışan annelere doğum izni süresince devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.



Tekil doğumda 112 gün



Çoğul gebelikte 126 gün



Ödeneğin miktarı annenin brüt maaşına göre hesaplanıyor. 2025 için en düşük iş göremezlik ödeneği: 64.724 TL



YARI ZAMANLI ÇALIŞMA YAPAN ANNEYE HEM DEVLETTEN HEM İŞVERENDEN MAAŞ



Doğum izninden sonra anneler çocuk sayısına göre belirli sürelerle yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabiliyor:



1. çocukta 60 gün



2. çocukta 120 gün



3. çocuk ve sonrasında 180 gün



Çoğul doğumda bu süreye +30 gün



Engelli doğumlarda süre: 360 gün



BU SÜREÇTE:



İşveren, annenin maaşının yarısını öder.



İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden kalan yarısını öder.



2025 itibarıyla aylık İŞKUR ödemesi: 12.904 TL



EMZİRME ÖDENEĞİ: 1.238 TL’LIK SÜT PARASI



Anne ya da eşinin çalışıyor olması şartıyla doğum sonrası tek seferlik emzirme ödeneği (süt parası) veriliyor. 2025 yılında bu tutar 1.238 TL olarak belirlendi.



BAKICI DESTEĞİ: AYLIK 24.450 TL’YE VARAN HİBE



Tam zamanlı çalışan annelere yönelik yürütülen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki” projesiyle 2025’te yeni başvurular alınmaya başlandı.



DESTEK TUTARLARI:



Tam zamanlı çalışan anne: 510 Euro (22.266 TL)



Bekar/özel gereksinimli çocuk sahibi anne: 560 Euro (24.450 TL)



Yarı zamanlı çalışan anne: 255 Euro (11.133 TL)



Bekar/özel gereksinimli çocuk + yarı zamanlı çalışan: 305 Euro (13.316 TL)



Başvurular yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan, 0-20 ay arası çocuğu olan anneler için geçerli. Destek, çocuk 36 aylık olana kadar devam ediyor.



KİM, NE KADAR ALIYOR?



İlk Çocuğunu Doğuran Anne İçin:



Emzirme ödeneği: 1.238 TL



Doğum yardımı: 5.000 TL



İş göremezlik ödeneği: En az 64.724 TL



İŞKUR ödemesi (2 ay): 25.808 TL



İşveren ödemesi (2 ay): 22.104 TL



Toplam: 118.874 TL



İKİNCİ ÇOCUĞUNU DOĞURAN ANNE İÇİN:



Emzirme ödeneği: 1.238 TL



Aylık doğum yardımı: 1.500 TL



İş göremezlik ödeneği: En az 64.724 TL



İŞKUR ödemesi (4 ay): 51.616 TL *İşveren ödemesi (4 ay): 44.209 TL



Bakıcı desteği: 11.133 – 24.450 TL



Toplam: 174.420 – 187.737 TL



ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DOĞURAN ANNE İÇİN:



Emzirme ödeneği: 1.238 TL



Aylık doğum yardımı: 5.000 TL



*İş göremezlik ödeneği: En az 64.724 TL



İŞKUR ödemesi (6 ay): 77.424 TL



İşveren ödemesi (6 ay): 66.314 TL



Bakıcı desteği: 11.133 – 24.450 TL



Toplam: 225.833 – 239.150 TL