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Annelere sunulan devlet destekleri ve ödemeleri 2025: Doğum yardımı, iş göremezlik ve emzirme ödeneği, bakıcı desteği…

2025 yılında annelere yönelik pek çok devlet desteği güncellendi. Bakıcı desteği, emzirme ve iş göremezlik ödeneği, doğum yardımı gibi hem çalışan hem de çalışmayan annelerin maddi manevi yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Peki; 2025 annelere sunulan devlet destekleri neler ve ödemeler ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen detaylar

28 Nisan 2025 | 10:22
Son Güncellenme: 28 Nisan 2025 | 10:22
Annelere sunulan devlet destekleri ve ödemeleri 2025: Doğum yardımı, iş göremezlik ve emzirme ödeneği, bakıcı desteği…

Yeni yılda annelere sunulan devlet destekleri ve ödemelerinde artış yaşandı. Ödenekler daha kapsayıcı hale getirilirken yeni yılda doğum yapan kadınlara süt parasından bakıcı desteğine varana kadar pek çok alanda ödeme yapılacak. Hem aile bütçesine katkı sağlamak hem de manevi yüklerini hafifletmeyi amaçlayan bu ödemeler için rakamlar netleşti. İşte 2025 annelere sunulan devlet destekleri ödemeleri!

İLK ÇOCUĞA 5 BİN TL, DEVAMINA AYLIK DESTEK

2025 itibarıyla doğum yardımı tutarlarında önemli artışa gidildi. Artık:
 
İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL *İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL, çocuk 5 yaşına kadar
 
Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL, yine 5 yaşına kadar destek verilecek.
 
Başvuru için e-Devlet üzerinden işlem yapmak yeterli. Anne veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: 16 HAFTALIK DOĞUM İZNİNDE MAAŞ DEVLETTEN

SSK’lı veya Bağ-Kur’lu çalışan annelere doğum izni süresince devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.
 
Tekil doğumda 112 gün
 
Çoğul gebelikte 126 gün
 
Ödeneğin miktarı annenin brüt maaşına göre hesaplanıyor. 2025 için en düşük iş göremezlik ödeneği: 64.724 TL

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA YAPAN ANNEYE HEM DEVLETTEN HEM İŞVERENDEN MAAŞ

Doğum izninden sonra anneler çocuk sayısına göre belirli sürelerle yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabiliyor:

1. çocukta 60 gün
 
2. çocukta 120 gün
 
3. çocuk ve sonrasında 180 gün
 
Çoğul doğumda bu süreye +30 gün
 
Engelli doğumlarda süre: 360 gün

BU SÜREÇTE:

İşveren, annenin maaşının yarısını öder.
 
İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden kalan yarısını öder.
 
2025 itibarıyla aylık İŞKUR ödemesi: 12.904 TL

EMZİRME ÖDENEĞİ: 1.238 TL’LIK SÜT PARASI

Anne ya da eşinin çalışıyor olması şartıyla doğum sonrası tek seferlik emzirme ödeneği (süt parası) veriliyor. 2025 yılında bu tutar 1.238 TL olarak belirlendi.

BAKICI DESTEĞİ: AYLIK 24.450 TL’YE VARAN HİBE

Tam zamanlı çalışan annelere yönelik yürütülen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki” projesiyle 2025’te yeni başvurular alınmaya başlandı.

DESTEK TUTARLARI:

Tam zamanlı çalışan anne: 510 Euro (22.266 TL)
 
Bekar/özel gereksinimli çocuk sahibi anne: 560 Euro (24.450 TL)
 
Yarı zamanlı çalışan anne: 255 Euro (11.133 TL)
 
Bekar/özel gereksinimli çocuk + yarı zamanlı çalışan: 305 Euro (13.316 TL)
 
Başvurular yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan, 0-20 ay arası çocuğu olan anneler için geçerli. Destek, çocuk 36 aylık olana kadar devam ediyor.

KİM, NE KADAR ALIYOR?

İlk Çocuğunu Doğuran Anne İçin:
 
Emzirme ödeneği: 1.238 TL
 
Doğum yardımı: 5.000 TL
 
İş göremezlik ödeneği: En az 64.724 TL
 
İŞKUR ödemesi (2 ay): 25.808 TL
 
İşveren ödemesi (2 ay): 22.104 TL
 
Toplam: 118.874 TL

İKİNCİ ÇOCUĞUNU DOĞURAN ANNE İÇİN:

Emzirme ödeneği: 1.238 TL
 
Aylık doğum yardımı: 1.500 TL
 
İş göremezlik ödeneği: En az 64.724 TL
 
İŞKUR ödemesi (4 ay): 51.616 TL *İşveren ödemesi (4 ay): 44.209 TL
 
Bakıcı desteği: 11.133 – 24.450 TL
 
Toplam: 174.420 – 187.737 TL

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DOĞURAN ANNE İÇİN:

Emzirme ödeneği: 1.238 TL
 
Aylık doğum yardımı: 5.000 TL
 
*İş göremezlik ödeneği: En az 64.724 TL
 
İŞKUR ödemesi (6 ay): 77.424 TL
 
İşveren ödemesi (6 ay): 66.314 TL
 
Bakıcı desteği: 11.133 – 24.450 TL
 
Toplam: 225.833 – 239.150 TL

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Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
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