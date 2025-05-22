ARA
DOLAR
38,84
-0,04%
DOLAR
EURO
44,17
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
4156,03
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
9431,68
0,35%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Genel
  • Bakan Göktaş duyurdu: Mayıs ayı SED ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Bakan Göktaş duyurdu: Mayıs ayı SED ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

20 Mayıs 2025 | 15:11
Bakan Göktaş duyurdu: Mayıs ayı SED ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4156,03 0,34%
  • ALTIN ONS 3327,87 0,38%
  • BIST 100 9431,68 0,35%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,873 -0,56%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38507 -0,07791%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,61 -0,1755%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8447 -0,0355%
  • EURO/DOLAR 1,1329 -0,0053%
  • EURO/TURK LIRASI 44,1658 0,3435%
  • STERLIN/DOLAR 1,3436 0,12072%
Borsa Haberleri
Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsa soruşturmasında sıcak gelişmeler: 6 gözaltı var
THY yeni geri alım programını duyurdu (21 Mayıs)
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
21 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu duyurdu
THY temettü tarihi (2025): Temettü zamanı ve miktarı kesinleşti
İsdemir İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) temettü tarihi belli oldu (2025)
Gentaş'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
Bu ay temettü dağıtacak bir şirkette daha tarih kesinleşti
Esenboğa Elektrik'ten bedelsiz kararı
GERİ
İLERİ
Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsa soruşturmasında sıcak gelişmeler: 6 gözaltı var
THY yeni geri alım programını duyurdu (21 Mayıs)
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
21 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu duyurdu
THY temettü tarihi (2025): Temettü zamanı ve miktarı kesinleşti
İsdemir İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) temettü tarihi belli oldu (2025)
Gentaş'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
Bu ay temettü dağıtacak bir şirkette daha tarih kesinleşti
Esenboğa Elektrik'ten bedelsiz kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL