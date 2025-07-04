Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru alımı yapacak: Başvuru tarihleri, şartlar ve sınav detayları

Dışişleri Bakanlığı 2025 yılı kapsamında yurt içi ve yurt dışı diplomatik kadrolarda görevlendirilmek üzere 180 kişilik Aday Meslek Memuru alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, başvurular temmuz ayında başlayacak ve yazılı sınav ağustos ayında yapılacak. Türkiye’nin diplomatik temsil gücünü artırmak için açılan bu kadrolar, özellikle kamuya personel alımı bekleyen binlerce aday için önemli bir fırsat sunuyor. Kadro için yazılı sınava 3600 aday katılacak.

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri

Başvurular 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14.00’e kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını yalnızca dijital ortamda yapabilecek.

Başvuru işlemleri, e-Devlet Kapısı üzerinden "Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ekranı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Fiziki başvuru, posta ya da şahsen müracaat kesinlikle kabul edilmeyecek.

Yazılı sınav ne zaman yapılacak?

Aday Meslek Memuru alımı kapsamında yapılacak yazılı sınav, 17 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Yazılı sınav aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar, ikinci aşama olan analitik yazma sınavı ve sözlü mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu aşamaların tarihleri ve detayları, daha sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Aday meslek memuru kimdir? Ne iş yapar?

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan meslek memurları, Türkiye'nin dış politikalarının oluşturulmasında, yürütülmesinde ve uluslararası platformlarda temsil edilmesinde kilit rol üstlenir.

Yurt içi ve yurt dışındaki temsilciliklerde görev yapabilen bu personel, Türkiye’nin dış ilişkilerini yönetmekle yükümlüdür. Aday meslek memurları ise bu kadroya hazırlanmak üzere yoğun bir eğitim ve sınav sürecinden geçer.

Başvuru şartları nelerdir?

Dışişleri Bakanlığı meslek memuru alımı için adaylarda aranan başlıca koşullar şöyle:

- T.C. vatandaşı olmak.

- 01.01.1990 ve sonrasında doğmuş olmak (1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak).

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

- Başvuru yapılan yabancı dil için YDS/e-YDS sınavlarından geçerli not almak (ilanda belirtilen diller ve puanlar esas alınacak).

Aşağıdaki eğitim gruplarından birinden mezun olmak:

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri , tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da

- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Sadece tek dilden sınava girilecek

Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına Tablo-1’de gösterilen yabancı dil kategorilerinden sadece birinden başvurulabilecektir. Sınavın yapılacağı yabancı diller, 1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları söz konusu tabloda belirtilmiştir.

Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından 1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar alınan puanların, bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır. Söz konusu uluslararası yabancı dil sınavları Tablo-2’de gösterilmiştir.

Tüm kategorilerde yapılacak başvurular ve bu ilanın II. bölümünün 1. maddesinin c) fıkrasında belirtilen lisans mezuniyeti şartını yurtdışındaki yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için:

Tablo-1’de belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler.