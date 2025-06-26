Doğan Burda’nın marka dönüşümü: Big Media & Technology

Türkiye’nin lider dergi yayıncılık grubu Doğan Burda, marka dönüşüm vizyonu çerçevesinde unvan değişikliğini duyurdu. Yeni dönemde faaliyetlerini Big Media & Technology adı altında sürdürecek olan şirket, dijitalleşme, yapay zekâ entegrasyonu ve medya teknolojileri odağında sürdürülebilir bir büyüme stratejisiyle dinamik bir dönüşüm hedefliyor.

Unvan değişikliği, şirketin geçen yıl RePie Yatırım Holding ve Altun Capital Holding ortaklığı tarafından satın alınmasının ardından başlattığı kurumsal dönüşüm sürecinin önemli bir aşamasını temsil ediyor. Yeni isimle birlikte şirket, dijital yayıncılıktaki konumunu güçlendirerek teknoloji altyapısıyla medya sektöründe yeni standartlar belirlemeyi amaçlıyor.

Teknoloji yatırımları ve sorumlu yayıncılık anlayışı ön planda

“Türkiye’de basın tarihine damga vurmuş bir yapının dönüşümüne liderlik etmekten memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yapan RePie Yatırım Holding ve Big Media & Technology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel yeni döneme ilişkin olarak “Big Media & Technology, dijital platformlar, video prodüksiyonları ve veri odaklı medya çözümleriyle entegre çalışan bir yapıya kavuşuyor. Yayıncılıkta etik ilkelere dayanan sorumlu duruşumuzu, yeni teknolojik altyapılarla destekleyerek sürdüreceğiz. Bu dönüşümle birlikte medya sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir bir büyüme modelini hayata geçirirken, yatırımcılarımızla olan şeffaf ve güvenilir ilişki anlayışımızı da kararlılıkla koruyacağız. Kamuya açık süreçlerin her adımını titizlikle yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Altun Capital Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Big Media & Technology Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun ise yeni yapının stratejik yönünü, “Medya teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla dijital yayıncılığın standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Grubumuzdaki tüm yayınlara erişimi tek bir noktadan mümkün kılan dijital platformumuz, dijitale özgü içeriklerimiz ve video yayıncılığı hamlelerimizle medya dünyasında güçlü ve dinamik bir yapı inşa ediyoruz” sözleriyle açıkladı.

Çok kanallı dijitalleşmeyle büyüyecek

CEO’luğunu Cem M. Başar’ın yaptığı Big Media & Technology, grup bünyesindeki tüm dergilere tek noktadan erişimi mümkün kılacak dijital bir yayın platformu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Platformda grup bünyesindeki yayınların dijital versiyonlarının yanı sıra özgün ve dijitale özel içerikler de sunulacak. Yayın grubunun YouTube başta olmak üzere video platformlarında da yayıncılığa başlayacak olmasıyla, okuyucularla etkileşimi artıran çok kanallı bir medya yapısı oluşturulması amaçlanıyor.

Şirket, ayda 40 milyonun üzerinde sayfa gösterimi alan 21 internet sitesi ve 7,3 milyonun üzerinde sosyal medya takipçisine sahip dijital erişimiyle, geleneksel yayıncılıktaki güçlü birikimini yeni medya teknolojileriyle bir araya getirerek daha etkileşimli, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş medya deneyimi sunmayı hedefliyor. Kurumsal dönüşüm tamamlandığında, Big Media & Technology, gelenekten beslenen ve geleceği inşa eden öncü bir medya gücüne dönüşecek.

Farklı ilgi alanlarına yönelik 92 dergi

1988 yılında Hürgüç Gazetecilik adıyla kurulan şirket, 1998 yılında Doğan Grubu & Burda RCS International Holding GmbH ortaklığıyla Türkiye’de modern anlamda dergi yayıncılığının temelini attı. 2000 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören şirketin portföyünde ekonomi ve finans, teknoloji, dekorasyon, gençlik, gezi ve keşif, lifestyle, moda ve kadın, sağlık ve fitness gibi özel ilgi alanlarına yönelik yayın yapan 92 dergi bulunuyor.

Yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra, ELLE Style Awards ve Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ) gibi prestijli organizasyonların da aralarında bulunduğu yılda 100’e yakın etkinliğe imza atan grup, yeni dönemde etkinliklerini dijital yayıncılıkla daha entegre bir yapıda büyütmeyi planlıyor.

KAP açıklamasıyla başlayan yasal süreç sürüyor

Şirketin yeni unvanı, 25 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan özel durum açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılarak, aynı gün Esas Sözleşme değişikliği kapsamında gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) iletildi. Şirket tarafından ilgili onay sürecinin devam ettiği duyuruldu.