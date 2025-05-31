Dul ve yetim maaşı alanlara 2025 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına ödenen dul ve yetim maaşları, hak sahipliği oranına göre %75, %50 ve %25 olarak değişiyor. Emekli bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şampiyon sporcular, yaşlılık aylığı alanlar, terörden zarar gören siviller, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi faydalanabilecek.

Dul ve Yetim Maaşı Alanlara İkramiye Ödeme Tarihleri



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurmuş olsa da, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik ikramiye ödeme günleri henüz netleşmedi. Ancak, açıklanan programa göre tüm ikramiye ödemelerinin 4 Haziran'a kadar tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle, dul ve yetim maaşı alanların ikramiyelerinin de en geç 4 Haziran tarihine kadar hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Ne Kadar İkramiye Alacak?



2025 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlendiğinden, dul ve yetim maaşı alanların alacağı tutarlar hisse oranlarına göre şu şekilde olacak:

Vefat eden sigortalının eşi, çocuk olmaması durumunda %75 hisse oranına göre 3.000 TL ikramiye alacak.

Çocuk olması durumunda eş, %50 hisse oranında 2.000 TL ikramiye alacak.

Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise 1.000 TL ikramiye yatırılacak.

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihleri

Emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri ise şu şekilde belirlendi:

Bağ-Kur (4b) kapsamında gelir/aylık alanların ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde ödenecek.

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde ödenecek.

SSK (4a) kapsamında gelir/aylık alanların ikramiyeleri ise 2-3-4 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacak.