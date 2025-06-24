Her yıl hava sıcaklıklarına göre nisan, mayıs ve haziran aylarında sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü, kovanlardan çıkartılmaya başlandı. Baldan daha zor üretim sürecine sahip arı sütü, birçok hastalığa ve kanser türlerine şifa olmasıyla da biliniyor. 5 yıl öncesine kadar üretimi yapılmayan arı sütü, 45 bin liradan alıcı buluyor. Bir kovandan günde 2 çay kaşığı kadar elde edilen arı sütü, kraliçe arının tek besin kaynağı olarak da biliniyor.