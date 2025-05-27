Emekli bayram ikramiyeleri (4000 TL) ne zaman hesaplara yatacak?

Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre, düzenli olarak maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Bu sistem sayesinde ödemelerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde yapılması hedefleniyor. Emeklilerin banka hesaplarını kontrol etmeleri ve olası yoğunlukları göz önünde bulundurarak ödemelerini takip etmeleri öneriliyor. Edinilen bilgilere göre, 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Bu sayede emekliler, bayram alışverişlerini ve planlamalarını ikramiyelerini alarak yapabilecekler.

Bayram İkramiyesi Miktarı ve Faydalanacak Gruplar

Bu yılki bayram ikramiyesi ödemeleri, yapılan yüzde 33.33'lük artışla 4.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu artış, emeklilerin alım gücünü bir nebze olsun desteklemeyi ve bayram dönemindeki harcamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bayram ikramiyesinden faydalanabilecek gruplar ise oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu gruplar şunlardır: