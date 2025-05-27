Emekli bayram ikramiyeleri (4000 TL) ne zaman hesaplara yatacak?

Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre, düzenli olarak maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Bu sistem sayesinde ödemelerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde yapılması hedefleniyor. Emeklilerin banka hesaplarını kontrol etmeleri ve olası yoğunlukları göz önünde bulundurarak ödemelerini takip etmeleri öneriliyor. Edinilen bilgilere göre, 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Bu sayede emekliler, bayram alışverişlerini ve planlamalarını ikramiyelerini alarak yapabilecekler.
Bayram İkramiyesi Miktarı ve Faydalanacak Gruplar
Bu yılki bayram ikramiyesi ödemeleri, yapılan yüzde 33.33'lük artışla 4.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu artış, emeklilerin alım gücünü bir nebze olsun desteklemeyi ve bayram dönemindeki harcamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Bayram ikramiyesinden faydalanabilecek gruplar ise oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu gruplar şunlardır:
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri: En büyük grubu oluşturan bu emekliler, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ikramiyelerinden yararlanacaklar.
- Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar: Çeşitli sebeplerle aylık alan vatandaşlar da ikramiye hakkına sahip.
- Şehit yakınları ve gaziler: Vatan uğruna fedakarlıkta bulunmuş şehit aileleri ve gazilerimize yönelik özel bir destek olarak ikramiye ödemeleri yapılıyor.
- Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular: Bu kesimler de devletin sağladığı sosyal desteklerden faydalanarak ikramiye alacaklar.
- Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile vefat eden sigortalının hak sahiplerine ödenen ölüm aylığı alanlar da ikramiyeden yararlanacak.