Şu anda 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kıdem tazminatı tavanı her yıl için 46.655,43 TL. Yani maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun, her yıl için alabileceğiniz maksimum kıdem tazminatı bu tutarı geçemiyor. Örneğin, 10 yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 466.554,30 TL kıdem tazminatı alabiliyor.

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte memur maaşlarına gelecek zam oranı kadar kıdem tazminatı tavanı da artacak. Tahmini olarak yüzde 15'lik bir memur zammı beklentisiyle, kıdem tazminatı tavanının 46.655,43 TL'den 53.653,75 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu da çalıştığınız her yıl için yaklaşık 7.000 TL civarında ekstra tazminat anlamına geliyor.

İşten ayrılmayı düşünenler için kritik uyarı

Eğer işten ayrılmayı ve kıdem tazminatınızı almayı planlıyorsanız, Temmuz ayını beklemeniz maddi açıdan daha avantajlı olacaktır. Böylece çalıştığınız her yıl için önemli miktarda daha fazla tazminat elde edebilirsiniz.

Evlenenler ve askere gidecekler de dikkat!

Evlenen kadınlar ve askere gidecek erkekler de kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Bu kişiler için de Temmuz ayındaki artış öncesinde istifa etmek yerine, Temmuz ayını bekleyerek istifa etmek daha yüksek tazminat almanızı sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki, evlenen kadınlar evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde istifa etseler bile kıdem tazminatına hak kazanırlar.

Tekrar tekrar kıdem tazminatı almak mümkün

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirdiğinizde, kıdem tazminatınızı alarak iş yerinizden ayrılabilirsiniz. Örneğin, bir şirkette 10 yıllık tazminatınızı alıp ayrıldıktan sonra başka bir şirkette 5 yıl çalıştıysanız, o şirketten de 5 yıllık kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

Kıdem tazminatı esas yazısı almayı unutmayın

Kıdem tazminatınızı alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak "Kıdem Tazminatı Esas Yazısı" almanız gerekmektedir. Bu yazıyı işvereninize sunduktan sonra kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir.

Kıdem tazminatınızla ilgili güncel durumu takip etmek ve haklarınızı öğrenmek için bu bilgileri dikkate almanız önemlidir. Ekstra bir sorunuz olursa çekinmeyin.

Emekli olmadan kıdem tazminatı alma imkanı

Kıdem tazminatı almak için işvereninizin sizi işten çıkarmasını beklemenize gerek yok. Belirli şartları (işe giriş tarihi, prim gün sayısı ve çalışma yılı) tamamladığınızda, kendi isteğinizle işten ayrılıp kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.