Emekli ve Memur maaşları bayram öncesinde yatırılacak mı? Memur ve Emekli ödeme takvimi

Şu an için memur ve emekli maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Normal şartlarda memur maaşları her ayın 15'inde yatırılırken, Emekli Sandığı emeklileri ayın ilk beş günü, SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25'i ile 28'i arasında maaşlarını alıyor.

Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında haberler güncellenecektir.

Maaş Ödeme Takvimleri

İşte güncel maaş ödeme takvimleri:

4A SSK Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödeme alır.

4B Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alır.

4C Emekli Sandığı Maaşı Ödeme Tarihleri

Emekli Sandığı maaşları üç ayda bir ödenmektedir:

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler:

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler:

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler: