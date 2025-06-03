ARA
DOLAR
39,14
-0,14%
DOLAR
EURO
44,59
-0,56%
EURO
GRAM ALTIN
4221,07
-0,92%
GRAM ALTIN
BIST 100
9277,01
2,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Genel
  • En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? Beklentiler ve hesaplamalar

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? Beklentiler ve hesaplamalar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası, en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 liraya olası bir zam yapılıp yapılmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Resmi bir açıklama olmasa da, bu konudaki ihtimaller şekillenmeye başladı.

03 Haziran 2025 | 11:20
En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? Beklentiler ve hesaplamalar

Türkiye'deki milyonlarca emekli için kritik öneme sahip olan Mayıs ayı enflasyon verileri belli oldu. Yılda iki kez enflasyon oranına göre maaşlarında artış yapılan emekliler için, bu veri özellikle en düşük emekli maaşı alan kesimi yakından ilgilendiriyor.

En düşük emekli maaşına zam kararı nasıl alınıyor?

En düşük emekli maaşına zam yapılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veriliyor. Geçmiş dönemlerde bu tür artışlar, enflasyon rakamları da göz önünde bulundurularak hayata geçirilmişti. Daha önce 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, yapılan son düzenlemeyle 14 bin 469 liraya yükseltilmişti.

En düşük emekli maaşında yeni bir artış yapılabilmesi için, öncelikle bu konuda Meclis'ten bir kanunun geçmesi, ardından Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Mevcut düzenlemelerde, en düşük emekli maaşının enflasyon oranlarına göre doğrudan artırılması gibi otomatik bir madde bulunmuyor; bu, Meclis'in alacağı ayrı bir karar ile belirleniyor.

Olası zam oranı ve senaryolar

Resmi olmayan 5 aylık enflasyon verilerine göre, en düşük emekli maaşına yüzde 15.09 oranında bir zam yapılabilir. Bu oranın uygulanması halinde, en düşük emekli maaşının 16 bin 652 liraya yükselebileceği hesaplanıyor. Ancak, bu tür bir artışın hayata geçebilmesi için yasal bir düzenleme yapılması şartı bulunuyor.

Zam ne zaman belli olacak?

En düşük emekli maaşına yapılacak zammın netleşmesi, Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından Meclis'in konuyu ele alıp almayacağına ve bir karar verip vermeyeceğine bağlı olacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4221,07 -0,92%
  • ALTIN ONS 3354,48 -0,8%
  • BIST 100 9277,01 2,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,93 0,854%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37155 -0,00036%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,975 -0,158%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1373 -0,1397%
  • EURO/DOLAR 1,1375 -0,5938%
  • EURO/TURK LIRASI 44,5937 -0,5583%
  • STERLIN/DOLAR 1,35248 -0,1425%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Yarın 5 hissenin fiyatında düzeltme olacak
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Yarın 5 hissenin fiyatında düzeltme olacak
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL