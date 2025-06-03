En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? Beklentiler ve hesaplamalar

Türkiye'deki milyonlarca emekli için kritik öneme sahip olan Mayıs ayı enflasyon verileri belli oldu. Yılda iki kez enflasyon oranına göre maaşlarında artış yapılan emekliler için, bu veri özellikle en düşük emekli maaşı alan kesimi yakından ilgilendiriyor.

En düşük emekli maaşına zam kararı nasıl alınıyor?

En düşük emekli maaşına zam yapılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veriliyor. Geçmiş dönemlerde bu tür artışlar, enflasyon rakamları da göz önünde bulundurularak hayata geçirilmişti. Daha önce 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, yapılan son düzenlemeyle 14 bin 469 liraya yükseltilmişti.

En düşük emekli maaşında yeni bir artış yapılabilmesi için, öncelikle bu konuda Meclis'ten bir kanunun geçmesi, ardından Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Mevcut düzenlemelerde, en düşük emekli maaşının enflasyon oranlarına göre doğrudan artırılması gibi otomatik bir madde bulunmuyor; bu, Meclis'in alacağı ayrı bir karar ile belirleniyor.

Olası zam oranı ve senaryolar

Resmi olmayan 5 aylık enflasyon verilerine göre, en düşük emekli maaşına yüzde 15.09 oranında bir zam yapılabilir. Bu oranın uygulanması halinde, en düşük emekli maaşının 16 bin 652 liraya yükselebileceği hesaplanıyor. Ancak, bu tür bir artışın hayata geçebilmesi için yasal bir düzenleme yapılması şartı bulunuyor.

Zam ne zaman belli olacak?

En düşük emekli maaşına yapılacak zammın netleşmesi, Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından Meclis'in konuyu ele alıp almayacağına ve bir karar verip vermeyeceğine bağlı olacak.