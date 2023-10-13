ARA
Bist 100
8147,67
-1,35%
Bist 100
Dolar/TL
27,8022
0,2094%
Dolar/TL
Euro/TL
29,2574
-0,0922%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0523
-0,037%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1692,55
1,52%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Genel
  • Filenin Sultanları'nın yeni sponsoru Vodafone oldu

Filenin Sultanları'nın yeni sponsoru Vodafone oldu

Vodafone, Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu.

13 Ekim 2023 | 09:50
0
Filenin Sultanları'nın yeni sponsoru Vodafone oldu

Vodafone, bugüne kadar yaptığı başarılı spor sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi. Maraton, futbol ve espor gibi branşların ardından voleybola da destek vermeye başlayan Vodafone, Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu. Buna göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve tüm alt yaş grubu (U21, U19, U17) takımlarının kullandığı formaların göğsünde Vodafone logosu bulunacak. Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin yeni adı ise Vodafone Sultanlar Ligi olacak. Vodafone, Sultanlar Ligi logosunu da değiştirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone’un desteği 3 yıl sürecek.

Vodafone’un kadın voleyboluna desteği, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar’ın katılımıyla Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıda duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şunları söyledi:

“Dünya devi Vodafone ile işbirliğimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en önemli yıldızlarının forma giydiği, tüm voleybol dünyasının en iyi ligi olarak kabul edilen, herkesin anbean yakından takip ettiği Sultanlar Ligi, artık ‘Vodafone Sultanlar Ligi’ olarak anılacak. İşbirliğimiz çerçevesinde Vodafone ayrıca dünya bir numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ve alt yaş Kadın Milli Takımlarımızın da ana sponsoru olacak ve Sultanlarımızın göğsünde yer alacak. Filenin Sultanları’nın elde edeceği yepyeni başarılarda akıllara Vodafone’un gelmesini ve markamızla özdeşleşmeyi temenni ediyoruz. Çünkü her iki marka da kendi alanlarında dünya bir numarası. Anlaşmamızın uzun yıllar devam etmesi dileğiyle. Türk voleybolu için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise şöyle konuştu: 

Toplumların birleştiricisi olan sporun ekonomik ve sosyal gelişimde üstlendiği işlevin bilinciyle spora büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar farklı spor dallarında çeşitli sponsorluklarımız oldu.Şimdi de bu deneyimimizi voleybol alanına taşıyoruz. GfK’nın spor sponsorlukları alanında yaptığı araştırmaya göre, kadın voleybolu, tüm spor branşları arasında %58 ile en çok takip edilen ikinci branş. Tüketicilere göre Türkiye’nin en başarılı olduğu spor branşlarının başında %72 ile kadın voleybolu geliyor. Ülke olarak, voleybolda son derece başarılıyız. Bu başarılarımızı daha geniş kitlelere duyurmamız ve bunu sürdürülebilir bir anlayışla yapmamız gerekiyor. 2007 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla kadınların güçlenmesini destekleyen bir şirket olarak, bugün de Türk kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet kadınlarının yanında durmaktan gurur duyuyoruz. Voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmak, sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmak istiyoruz. Bu anlayışla, Sultanlar Ligi  İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduk. Temel hedefimiz, elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi’ne en iyi desteği sağlamak. Türkiye Voleybol Federasyonu ile imzaladığımız bu anlaşmayla, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamış oluyoruz. Bu anlaşma, aynı zamanda Türkiye’de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşması. İşbirliğimizin her iki taraf için de önemli kazanımlar sağlayacağına ve çok verimli geçeceğine inanıyoruz. Bu değerli ortaklık için Sayın Başkan nezdinde tüm voleybol camiasına teşekkür ediyoruz.”

Özel iletişim çalışmaları ve projeler yapacak

Vodafone, sponsorluklar kapsamında yapacağı özel iletişim çalışmaları ve projeler ile kadın voleybolcuların yanında duracak. Dünyanın önemli liglerinden biri olan Vodafone Sultanlar Ligi’nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapacak olan Vodafone, aynı zamanda Dünya Voleybol Federasyonları Birliği ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun organize ettiği turnuvalarda entegre edilen ileri seviye maç teknolojilerini Türkiye’deki maçlarda da kullanabilmek için girişimlerde bulundu. Vodafone ayrıca, global teknolojilerini de voleybola taşıyarak dünyada ilk kez denenecek vaka çalışmalarını hayata geçirmeyi planlıyor. Sponsorluk geçmişinden öğrendikleri ve marka değerleri doğrultusunda mevcut projelere en yüksek seviyede katkıda bulunup yeni projelerle de ülkede voleybolu daha ileri seviyeye taşımak isteyen Vodafone, Vodafone Sultanlar Ligi için gerçekleştirmeyi planladığı projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin deneyimini daha da geliştirmeyi, voleybolun dünyada ve Türkiye’de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1692,55 1,52%
  • ALTIN ONS 1893,56 1,31%
  • BIST 100 8147,67 -1,35%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,8022 0,2094%
  • EURO/TURK LIRASI 29,2574 -0,0922%
  • EURO/USD 1,0523 -0,037%
  • INGILIZ STERLINI 1,2174 -0,01643%
  • JAPON YENI 149,596 -0,142%
  • KANADA DOLARI 1,36828 -0,05405%
  • RUS RUBLESI 97,3575 -0,3761%
Günün En Çok Okunanları
Spotify, Türkiye'de 10 yılda en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıları açıkladı
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
Otomobil satışları eylülde yüzde 78 arttı: İşte en çok satılan markalar
Otomobil satışları eylülde yüzde 78 arttı: İşte en çok satılan markalar
'Telefon ekranı çizildi' derdi 5 yıl içinde bitebilir
GERİ
İLERİ
Spotify, Türkiye'de 10 yılda en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıları açıkladı
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
Otomobil satışları eylülde yüzde 78 arttı: İşte en çok satılan markalar
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL