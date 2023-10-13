Filenin Sultanları'nın yeni sponsoru Vodafone oldu

Vodafone, bugüne kadar yaptığı başarılı spor sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi. Maraton, futbol ve espor gibi branşların ardından voleybola da destek vermeye başlayan Vodafone, Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu. Buna göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve tüm alt yaş grubu (U21, U19, U17) takımlarının kullandığı formaların göğsünde Vodafone logosu bulunacak. Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin yeni adı ise Vodafone Sultanlar Ligi olacak. Vodafone, Sultanlar Ligi logosunu da değiştirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone’un desteği 3 yıl sürecek.

Vodafone’un kadın voleyboluna desteği, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar’ın katılımıyla Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıda duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şunları söyledi:

“Dünya devi Vodafone ile işbirliğimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en önemli yıldızlarının forma giydiği, tüm voleybol dünyasının en iyi ligi olarak kabul edilen, herkesin anbean yakından takip ettiği Sultanlar Ligi, artık ‘Vodafone Sultanlar Ligi’ olarak anılacak. İşbirliğimiz çerçevesinde Vodafone ayrıca dünya bir numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ve alt yaş Kadın Milli Takımlarımızın da ana sponsoru olacak ve Sultanlarımızın göğsünde yer alacak. Filenin Sultanları’nın elde edeceği yepyeni başarılarda akıllara Vodafone’un gelmesini ve markamızla özdeşleşmeyi temenni ediyoruz. Çünkü her iki marka da kendi alanlarında dünya bir numarası. Anlaşmamızın uzun yıllar devam etmesi dileğiyle. Türk voleybolu için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise şöyle konuştu:

“Toplumların birleştiricisi olan sporun ekonomik ve sosyal gelişimde üstlendiği işlevin bilinciyle spora büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar farklı spor dallarında çeşitli sponsorluklarımız oldu.Şimdi de bu deneyimimizi voleybol alanına taşıyoruz. GfK’nın spor sponsorlukları alanında yaptığı araştırmaya göre, kadın voleybolu, tüm spor branşları arasında %58 ile en çok takip edilen ikinci branş. Tüketicilere göre Türkiye’nin en başarılı olduğu spor branşlarının başında %72 ile kadın voleybolu geliyor. Ülke olarak, voleybolda son derece başarılıyız. Bu başarılarımızı daha geniş kitlelere duyurmamız ve bunu sürdürülebilir bir anlayışla yapmamız gerekiyor. 2007 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla kadınların güçlenmesini destekleyen bir şirket olarak, bugün de Türk kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet kadınlarının yanında durmaktan gurur duyuyoruz. Voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmak, sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmak istiyoruz. Bu anlayışla, Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduk. Temel hedefimiz, elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi’ne en iyi desteği sağlamak. Türkiye Voleybol Federasyonu ile imzaladığımız bu anlaşmayla, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamış oluyoruz. Bu anlaşma, aynı zamanda Türkiye’de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşması. İşbirliğimizin her iki taraf için de önemli kazanımlar sağlayacağına ve çok verimli geçeceğine inanıyoruz. Bu değerli ortaklık için Sayın Başkan nezdinde tüm voleybol camiasına teşekkür ediyoruz.”

Özel iletişim çalışmaları ve projeler yapacak

Vodafone, sponsorluklar kapsamında yapacağı özel iletişim çalışmaları ve projeler ile kadın voleybolcuların yanında duracak. Dünyanın önemli liglerinden biri olan Vodafone Sultanlar Ligi’nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapacak olan Vodafone, aynı zamanda Dünya Voleybol Federasyonları Birliği ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun organize ettiği turnuvalarda entegre edilen ileri seviye maç teknolojilerini Türkiye’deki maçlarda da kullanabilmek için girişimlerde bulundu. Vodafone ayrıca, global teknolojilerini de voleybola taşıyarak dünyada ilk kez denenecek vaka çalışmalarını hayata geçirmeyi planlıyor. Sponsorluk geçmişinden öğrendikleri ve marka değerleri doğrultusunda mevcut projelere en yüksek seviyede katkıda bulunup yeni projelerle de ülkede voleybolu daha ileri seviyeye taşımak isteyen Vodafone, Vodafone Sultanlar Ligi için gerçekleştirmeyi planladığı projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin deneyimini daha da geliştirmeyi, voleybolun dünyada ve Türkiye’de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.