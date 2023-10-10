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Gökay Kaplancı'nın ikinci kitabı “Şimdi Nereye?” çıktı

Gezi yazarı Gökay Kaplancı kendi deyimiyle “yaşadığını hissetmek” için yaptığı seyahatlerden süzülen yaşam birikimlerini ikinci kitabı, “Şimdi Nereye?” ile okuyucuyla buluşturuyor.

10 Ekim 2023 | 15:54
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Gökay Kaplancı'nın ikinci kitabı “Şimdi Nereye?” çıktı

“Şimdi Nereye?”, gezi yazarı Gökay Kaplancı’nın 46 ülkeye dair anılarını kaleme aldığı bugüne kadar yazılmış en geniş içerikli seyyah kitaplarından biri. Eser, sadece gezi kitabı olmakla kalmayıp aynı zamanda seyahate gönül vermiş insanlara yol haritası da sunuyor. Baştan sona sıkılmadan okunacak rehber niteliğindeki kitapta yazarın anıları etrafında 30 yılda gezilen 46 ülkenin silueti gözler önüne seriliyor. Gökay Kaplancı kendi deyimiyle, “yaşadığını hissetmek” için gerçekleştirdiği seyahatleri Cinius Yayınları’ndan okuyucuyla buluşturuyor.

Çoğumuz istediğimiz gibi bir hayat yaşayamadığımızı bilerek ölüyoruz. Hayatımızın yarısı kendimize bir yol çizmekle, diğer yarısı ise öbür yollara özlem duymakla geçiyor.  Çoğumuz para kazanmak uğruna istemediğimiz işleri yapıyor ve hep sitem ediyoruz.  Hayat koşulları gün geçtikçe hem beynimizi hem yüreğimizi törpülüyor.  Çocukluk ve gençlik yıllarımızda kurduğumuz düşler ve duygusal yapımız, yıllar geçip omuzlarımıza binen yükler arttıkça daha gerçekçi bir hal alıyor ve maddi sorunlar karşısında bilinçaltımızın derinliklerinde kayboluyor. Bir daha da yüzeye çıkaramıyoruz bu düşlerimizi. 

Bu mu hayat dediğimiz maceramız? Sabah dokuzdan akşam altıya kadar, bizi asla duygusal açıdan tatmin etmeyen sabit bir işte çalışmak mı?  Hem de ne uğruna? Bir ömre geç kalmak uğruna mı?  Geri kalan saatleri iyi değerlendirmeye çalışarak “Yaşıyorum!”  diyebilmek adına mı?    Hayat, insana verilen bu yaşam, sadece tek bir haktan ibaret.  Bilgisayar oyunlarında olduğu gibi üç ya da dört hak yok bu hayatta.  Öyleyse biraz cesur ve biraz da deli olmak gerekiyor galiba.  “Yaşıyorum” diyebilmek için riskleri göze almak gibi mesela. 

30 YIL 46 ÜLKE 

Gezi yazarı Gökay Kaplancı da bu riskleri göze alarak kendi yaşamının büyük kısmını seyahatlere adamış, gezi yazılarıyla 30 yıldır ön planda olan bir seyyah. Kendi deyimiyle, “yaşadığını hissetmek” için yaptığı seyahatlerden süzülen yaşam birikimlerini ikinci kitabı, “Şimdi Nereye?” ile okuyucuyla buluşturuyor. Kaplancı’nın kitapta kaleme aldığı hikayesinde ülkeleri tanımlarken kurduğu her cümle; içtenlik, sevgi, tutku, sanat ve yaşama dair ayrıntılar içeriyor. “Motivasyonum doya doya gezmek” diyen Kaplancı, 46 ülkede gördüğü farklı kültürlerin kendi yaşamında yarattığı büyük farka da dikkat çekiyor. Her anın hakkını vermeye ancak gezerek ulaşmanın mümkün olduğuna değiniyor ve “‘Şimdi Nereye?’ ile gezmek, görmek ve yeni kültürleri tanımak için bir türlü zaman bulamadığını söyleyen insanların seyahat düşlerini gerçeğe dönüştürmesi için onları cesaretlendirebileceğimi umuyorum” diye konuşuyor. 

Yazarın 30 yıl önce başladığı yolculuk hikayesi aslında Barcelona’da en sevdiği müzik grubu olan Depeche Mode konseri ile başlıyor. Şimdi de 30 yıllık bir aradan sonra yine bir Depeche Mode konseriyle kitabını sonlandırıyor. Bu zaman zarfında gezdiği 46 ülkeye dair pek çok bilgiyi, anıyı ve yaşanmışlığı da okuyucularıyla paylaşıyor.

1993’ten 2023’e 

Barcelona’dan Bükreş’e

Devotional Tour’dan Memento Mori’ye

İkimizin de hızlı modası 30 yılı aşkın bir süredir devam ediyor…

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