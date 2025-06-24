Sinop'un Ayancak ilçesi sınırlarında bulunan, tavan yüksekliği, içinde yer alan sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile dikkati çeken İnaltı Mağarası, daha önce yapılan jeolojik incelemeler sonucunda 75 milyon yaşında genç bir mağara olduğu belirlendi. Yatay uzanımlı fosil bir mağara olan İnaltı Mağarası, doğu, batı yönünde büyük bir s çizerek uzanıyor. Mağaranın giriş ağzı ve gerisindeki salon belirgin bir fay üzerinde oluşurken, tavan yüksekliği 20 metreden fazla, genişliği ise 18 metredir. Giriş salonu, boyu 125 metre, tavan yüksekliği 6-22 metre, genişliği 7-13 metreleri arasında değişiyor.

Tabiat ve ormancılık alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi'nin Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bölgede yaşayan Şenol Demirata, Şükrü Kaylı ve Erkan Kaylı isimli vatandaşlarla birlikte Hanönü ilçesinde incelemelerde bulundu. Hanönü ilçesinde yapılan inceleme neticesinde Karlık mevkiinde İnaltı Mağarası'na bağlandığı değerlendirilen yeni bir giriş tespit edildi. Girişin İnaltı Mağarası'na 4 kilometre sonra bağlandığı tahmin ediliyor.