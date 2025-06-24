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Heyecanlandıran keşif: 'İki il arasında yeraltı bağlantısı'

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yapılan saha çalışmaları sırasında tespit edilen mağaranın Sinop'un Ayancak ilçesinde bulunan İnaltı Mağarası'na uzandığı değerlendiriliyor.

23 Haziran 2025 | 13:19
Son Güncellenme: 23 Haziran 2025 | 14:03
Heyecanlandıran keşif: 'İki il arasında yeraltı bağlantısı'

Sinop'un Ayancak ilçesi sınırlarında bulunan, tavan yüksekliği, içinde yer alan sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile dikkati çeken İnaltı Mağarası, daha önce yapılan jeolojik incelemeler sonucunda 75 milyon yaşında genç bir mağara olduğu belirlendi. Yatay uzanımlı fosil bir mağara olan İnaltı Mağarası, doğu, batı yönünde büyük bir s çizerek uzanıyor. Mağaranın giriş ağzı ve gerisindeki salon belirgin bir fay üzerinde oluşurken, tavan yüksekliği 20 metreden fazla, genişliği ise 18 metredir. Giriş salonu, boyu 125 metre, tavan yüksekliği 6-22 metre, genişliği 7-13 metreleri arasında değişiyor.

Tabiat ve ormancılık alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi'nin Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bölgede yaşayan Şenol Demirata, Şükrü Kaylı ve Erkan Kaylı isimli vatandaşlarla birlikte Hanönü ilçesinde incelemelerde bulundu. Hanönü ilçesinde yapılan inceleme neticesinde Karlık mevkiinde İnaltı Mağarası'na bağlandığı değerlendirilen yeni bir giriş tespit edildi. Girişin İnaltı Mağarası'na 4 kilometre sonra bağlandığı tahmin ediliyor.

"Mağarasının girişinin İnaltı Mağarası'yla ilişkili olduğunu düşünüyorum"

Konuyla ilgili konuşan Öğretim Görevlisi Haberal, "İlimizde saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bulunduğumuz bölge Paflagonya rotası oluyor. Kastamonu'nun Hanönü ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesi arasında bulunan Karlık mevkiinde bulunuyoruz. Karlık mevkiine bölgede ikamet eden yerli halkla birlikte geldik. İnceleme yapmak istedik, mağaranın girişinin arka kısmında Saray Göleti bulunuyor. Saray Göleti'nde yaptığımız incelemelerde hiçbir şekilde su kaynağı bulunmuyor. Mağaranın girişine geldiğimizde de su kaynakları bulunuyor.

Şu anda bulunduğumuz mağaranın girişi bin 610 rakımda yer alıyor. Mağaranın ağzı şu anda tamamen karla kapanmış durumda, mağaranın içerisine doğru arkadaşlarımızla birlikte biraz indik, alttan suyun indiğini gördük. Kar olduğu için birde mağara derinine gitmek için fazla cesaret edemedik. Burası hem macera turizmi için hem mağara turizmi için aynı zamanda jeopark alanı için inanılmaz bir yer. Bir dağın altından su geçiyor ve bu mağaranın hemen alt tarafında, yani, 4 kilometre aşağında da İnaltı Mağarası bulunuyor. İnaltı Mağarası, 2,5 kilometre uzunluğunda deniliyor. Bu su kaynağının da İnaltı Mağarası'na kadar uzandığını düşünüyoruz. Biz, bunu arazi çalışmalarımız sırasında belirledik. Bu yüzden bu mağara girişinin İnaltı Mağarası'yla bir bağlantısının ve ilişkisinin olduğunu düşünüyorum. Bunu ilerleyen zamanda daha kapsamlı incelemelerde sonucunda inşallah belirleyeceğiz" dedi.

 

"İnaltı Mağarası ile burada girişini gördüğümüz mağara birleşiyor"

Şeyh Şaban-ı Veli köyünde ikamet eden Şükrü Kaylı ise, "Karlık'tan Saray Gölü'ne giden suyun biz burada incelemeye çalıştık ama buradaki suyun Saray Gölü'ne gitmediğini belirledik. Sanırım buradaki İnaltı Mağarası ile burada girişini gördüğümüz mağara birleşiyor. 

Biz şimdilik bunun inceleme yönündeyiz, hocalarımız bunu inşallah değerlendirecekler. Buradaki mağara, aşağı yukarı İnaltı Mağarası'na 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Saray Gölü de hemen bu mağara girişinin altında bulunuyor. İnşallah bizlerde bugün buraya bu incelemeyi yapmaya geldik" diye konuştu.
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Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
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Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
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