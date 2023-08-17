ARA
Bist 100
7662,26
0%
Bist 100
Dolar/TL
27,1016
0,1152%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4834
0,1285%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0878
-0,0087%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1652,74
0,38%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İhracatçı altın ithalatında kotaya karşı

İhracatın durma noktasına geldiğini belirten Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB Başkanı Burak Yakın, “Altını kim yastık altına götürüyorsa ona kota konulmalı. Biz getirdiğimiz altını işleyerek yüksek katma değerli şekilde ihraç ediyoruz" dedi.

17 Ağustos 2023 | 07:52
0
İhracatçı altın ithalatında kotaya karşı

Altın ithalatına getirilen kota uygulaması tartışma yarattı. Ekonomi yönetiminin ihracatı destekleyecek adımlar açıklamasının ardından bu kararının alınması ihracatçılar tarafından olumlu bulunmadı. Karar alınmadan önce Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşme yaptıklarını söyleyen Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, “Bize ihracatçıyı zor durumda bırakmayacaklarını söylediler. Ancak bu karar ülkeye katma değer sağlayan 6 bin üreticiyi zor durumda bıraktı. Karar ihracatımızı bitirdi, maliyetimizi artırdı. Ben uzun süreceğine inanmıyorum, Bu karar bugün yarın bozulur” dedi.

Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Kota uygulamasında ihracatçının ayrı kefeye konulması gerektiğinin altını çizen Yakın, “19 ayda 400 ton işlenmemiş altın ithal ettik. Bunun 250 tonunu ihraç ettik. İçeride turiste satılan var, bankalara verilenler var. 2021’de Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ihracatın toplam ihracatımızdaki oranı yüzde 34,7 iken bugün yüzde 52,7. DİR’in oranı artıkça katma değer de artıyor. Bugün katma değeri de en fazla olan sektör biziz. Altında 2 bin 500-5 bin dolar, pırlantada 50- 100 bin dolar arasında kilogram değerimiz var. Ancak kota uygulaması ihracatımızı durdurdu. Kim yastık altına götürüyorsa altını ona kota konulmalı. Merkez Bankası Başkanımızdan da randevu istedik, görüşeceğiz” diye konuştu.

"Üretici zorda, bankalar kazanıyor"

Altın ithalatına kota uygulanmasının, kayıt dışı işlemlerin ve kaçakçılığın artmasına yol açacağını da belirten Yakın, şöyle devam etti: “Neticede altın talebine bağlı olarak altına erişim maliyetinin artmasına neden olur. Toplamda altına erişim maliyetinin artması ihracatçı firmaların maliyetlerini de artıracağı için küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü olumsuz etkiler. Kota uygulanmasıyla Türkiye’nin tüm sınırlarından kaçak altın girmesinin önünü açar. Bu da hem sektörümüze, hem ülkemize zarar verir. Bankaların elinde olan altını ihracatçıya kiloda 1750 dolar farkla satıyorlar. Bunun işçiliği de var. Bizim dünya standartlarda altın getirmemiz lazım. Kazanan net bir şekilde bankalar oluyor. Dünyada altın 65 bin dolarken Türkiye’de 67 bin dolar. Bu hak mıdır? Kuyumcular, üreticiler kapatma noktasına geldi. Seçim döneminde huzur içindeydik. Şimdi bir yandan ithalat azalırken, normale dönerken kota konuldu. Bu karardan vazgeçileceğini düşünüyorum.”

0
  • ALTIN GRAM - TL 1652,74 0,38%
  • ALTIN ONS 1896,8 0,26%
  • BIST 100 7662,26 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,1016 0,1152%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4834 0,1285%
  • EURO/USD 1,0878 -0,0087%
  • INGILIZ STERLINI 1,27324 0,01846%
  • JAPON YENI 146,296 -0,038%
  • KANADA DOLARI 1,35236 -0,06097%
  • RUS RUBLESI 95,0725 0,6069%
Günün En Çok Okunanları
TOKİ 11 ilde 48 ay vadeyle arsa satacak: İşte detaylar
Forbes'a göre bir iş teklifini kabul etmemek için 5 işaret
Forbes'a göre bir iş teklifini kabul etmemek için 5 işaret
Burak Özdemir (CZN Burak) ve babasına dava
Burak Özdemir (CZN Burak) ve babasına dava
Son toplantıya ait Fed tutanakları neler söylüyor?
Son toplantıya ait Fed tutanakları neler söylüyor?
Borsa İstanbul'da gong Ofis Yem için çaldı
Borsa İstanbul'da gong Ofis Yem için çaldı
Temmuz ayında en düşük ve en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü 2 ilçe
Temmuz ayında en düşük ve en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü 2 ilçe
Küresel piyasalarda bugün: Hangi veriler takip edilecek?
Küresel piyasalarda bugün: Hangi veriler takip edilecek?
Borsada ne kadar yatırımcı var? 15 Ağustos itibarıyla rekor kırdı...
GERİ
İLERİ
TOKİ 11 ilde 48 ay vadeyle arsa satacak: İşte detaylar
Forbes'a göre bir iş teklifini kabul etmemek için 5 işaret
Burak Özdemir (CZN Burak) ve babasına dava
Son toplantıya ait Fed tutanakları neler söylüyor?
Borsa İstanbul'da gong Ofis Yem için çaldı
Forbes'a göre bir iş teklifini kabul etmemek için 5 işaret
Burak Özdemir (CZN Burak) ve babasına dava
Son toplantıya ait Fed tutanakları neler söylüyor?
Borsa İstanbul'da gong Ofis Yem için çaldı
Temmuz ayında en düşük ve en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü 2 ilçe
Burak Özdemir (CZN Burak) ve babasına dava
Son toplantıya ait Fed tutanakları neler söylüyor?
Borsa İstanbul'da gong Ofis Yem için çaldı
Temmuz ayında en düşük ve en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü 2 ilçe
Küresel piyasalarda bugün: Hangi veriler takip edilecek?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL