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İlave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek? Resmi Gazete'de yayınlandı, tarihler belli oldu...

Binlerce kamu işçisinin merakla beklediği 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmen açıklandı. 30 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan kamu işçilerine bu yıl iki taksit halinde ilave tediye ödenecek.

30 Mayıs 2025 | 09:59
İlave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek? Resmi Gazete'de yayınlandı, tarihler belli oldu...

Türkiye'deki binlerce kamu işçisinin beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri resmen belirlendi ve 30 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu karar doğrultusunda, 6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan kamu işçilerine bu yıl iki taksit halinde ödeme yapılacak. 

İlave tediye ne zaman yatacak?

Resmî Gazete'de yer alan bilgilere göre, 2025 yılı ilave tediyelerin ilk yarısı Kurban Bayramı'ndan hemen önce, 2 Haziran tarihinde ödenecek. Bu sayede kamu işçileri, bayram öncesi ek bir maddi destekle karşılaşacak. Tediyenin ikinci yarısı ise 17 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.

İlave tediye nedir ve kimlere ödenir?

İlave tediye, kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere, devlete bağlı kurumlarda çalışan işçilere ödenen bir tür ikramiyedir. 6772 sayılı kanun kapsamında çalışan tüm işçilere, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye tutarında ilave tediye ödemesi yapılır.

Ayrıca, kanunda belirtilen bu tediyelere ek olarak, Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl için bir aylık istihkak tutarını geçmemek üzere bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu ek tediyelerin zamanı da yine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

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