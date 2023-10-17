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İş dünyasına mentorluk çağrısı

Genç Başarı Eğitim Vakfı “İş Dünyası Gönüllüleri”ne mentorluk çağrısı yaptı. Öğrencilerin iş fikirleri geliştirmeleri ve kendi girişimlerini kurarak fikirlerini hayata geçirmelerinde mentorluk edecek farklı sektörlere mensup iş insanlarının bu çağrıya kulak vermesi bekleniyor.

17 Ekim 2023 | 19:42
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İş dünyasına mentorluk çağrısı

Genç Başarı Eğitim Vakfı, ilk, orta ve yükseköğretim düzeyindeki çocuklara ve gençlere girişimcilik, finansal okur-yazarlık, iş yönetimi ve iş gücüne etkin katılım becerilerinin kazanımı alanlarında “yaparak ve yaşayarak öğrenme” temelli programlar düzenleyerek, onları küreselleşen ekonomiye hazırlıyor.

İş dünyasından gönüllü bireylere mentorluk daveti

Genç Başarı Eğitim Vakfı kuruluşundan bugüne çocuklar ve gençleri "Girişimci Zihin Yapısına" sahip bireyler olarak profesyonel hayata kazandırmak için, iş dünyası mensubu gönüllüler ile birlikte çalışıyor. Girişimci, üreten, fark yaratan çocuklar ve gençlerin yetiştirilmesi için iş dünyasından gönüllü bireyleri mentorluk için davet ediyor.

Programa katılım öncesinde mentorluk eğitimi de sunulacak

Mentorluk için gerekli kriterler ise; minimum 5 yıllık iş tecrübesi, gençlerin kurduğu şirketlerin ekipleri ile yüz yüze ya da çevrim içi olarak planlanacak ayda bir/bir buçuk saatlik toplantılar ile bir araya gelebilecek gönüllü iş insanı olmak, mentor eğitimine katılmak, Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından gönüllü mentorlara programa katılım öncesinde mentorluk eğitimi de sunulacak. 

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, iş dünyasından deneyimli isimlerin Z kuşağındaki gençlere mentorluk yapacağı GençBizz Programı ile “Kuruluşumuzdan bugüne kadar çocuk ve gençleri "Girişimci Zihin Yapısı'na" sahip bireyler olarak profesyonel hayata kazandırmak için gönüllü mentorlar ile birlikte çalışıyoruz. İş dünyamıza “Girişimci, üreten, fark yaratan çocuklar ve gençlerin yetiştirilmesi için ben de gönüllüyüm” diyorsanız bize katılın diyoruz. 

Genç yeteneklerin girişimcilik deneyiminde deneyimli liderler onlara ışık tutacak

İş dünyasının vereceği mentorluk hem gençlerimize ışık tutulacak hem de iş dünyamız yeni jenerasyonun bakış açısını görerek kendi iş hayatlarına katkıda bulunabilecek. Çünkü tersine mentorluk, son yıllarda bilinen bire bir mentorluk programlarını tersine çeviren nesiller arası etkileşimi arttırmayı hedefleyen bir gelişim programı olarak öne çıkıyor. Genç yetenekler konuşup, anlatırken, deneyimli liderler de gençleri dinleyerek onların hayat tarzlarını ve bakış açılarını keşfedecek. Mentorlarımızdan beklentimiz, Genç Başarı Mentor Eğitimine katılmaları, eşleştikleri şirket ile 2 haftada 1 kez 1’er saatlik online toplantılar ile bir araya gelerek iş yaşamına dair deneyim ve tecrübelerini gençler ile paylaşması ve onlara yönderlik yapmalarıdır.” dedi.

Yaparak öğrenmeye dayalı bir deneyim program

GençBizz Lise Girişimcilik Programı; 14-18 yaş grubu lise öğrencilerini kapsıyor. İş dünyası gönüllüleri mentorluğunda ve öğretmenlerinin rehberliğinde kendi girişimlerini kurdukları, yaratıcı iş fikirleri geliştirerek, şirket görev dağılımlarını yaptıkları, gerekli sermayeyi yatırımcılarını ikna ederek oluşturdukları ve gerçek ürün / hizmet üreterek satış yaptıkları, girişimlerini yönettikleri ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıkları program sonunda da şirketlerini tasfiye ettikleri yaparak öğrenmeye dayalı bir deneyim programı.

190 binden fazla öğrenciye, 9200’den fazla öğretmene ulaşıldı

GençBizz Lise Girişimcilik Programı hakkında veriler de paylaşan Çelebi, “2022 -2023 eğitim öğretim dönemi içinde ülkemiz genelinde 60 ilde 1238 liseye ulaştık. Son 5 yıl içerisinde Genç Başarı Eğitim Vakfı olarak 190 binden fazla öğrenciye, 9 bin 200’den fazla öğretmene ulaştık. 3 bin 700’den fazla liseli girişim kuruldu ve 3 bin 500’den fazla iş dünyası gönüllüsü ile çalışıldı. şeklinde konuştu.

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