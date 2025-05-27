İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? (2025 Haziran Ödemesi)

İşsizlik ödeneği normalde her ayın 5'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılır. Ancak, 2025 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Haziran ayı işsizlik maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu.
Geçmiş Uygulamalar ve Beklentiler
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda işsizlik maaşları bayramdan önce ödenmişti. Dönemin Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 28 Mart'ta yapılacağını duyurmuş, Ramazan Bayramı arefesi ise 29 Mart'a denk gelmişti.
İşsizlik maaşı ne zaman hesaplara yatar?
Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 5 Mayıs'a denk gelirken, bayram günleri 6-7-8-9 Haziran olarak belirlendi. Ramazan Bayramı'ndaki uygulama göz önüne alındığında, Kurban Bayramı için de benzer bir adım atılması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, işsizlik maaşlarının 5 Mayıs'tan önce hesaplara yatması ihtimali yüksek.