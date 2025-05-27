ARA
DOLAR
39,00
0,15%
DOLAR
EURO
44,44
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
4189,92
0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
9345,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Genel
  • İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? (2025 Haziran Ödemesi)

İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? (2025 Haziran Ödemesi)

26 Mayıs 2025 | 15:35
İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? (2025 Haziran Ödemesi)

İşsizlik ödeneği normalde her ayın 5'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılır. Ancak, 2025 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Haziran ayı işsizlik maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu.

 

Geçmiş Uygulamalar ve Beklentiler

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda işsizlik maaşları bayramdan önce ödenmişti. Dönemin Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 28 Mart'ta yapılacağını duyurmuş, Ramazan Bayramı arefesi ise 29 Mart'a denk gelmişti.

 

İşsizlik maaşı ne zaman hesaplara yatar?

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 5 Mayıs'a denk gelirken, bayram günleri 6-7-8-9 Haziran olarak belirlendi. Ramazan Bayramı'ndaki uygulama göz önüne alındığında, Kurban Bayramı için de benzer bir adım atılması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, işsizlik maaşlarının 5 Mayıs'tan önce hesaplara yatması ihtimali yüksek.

 

İşsizlik Maaşı Hesaplaması

İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizin son dört aylık prime esas kazancına göre hesaplanır. Örneğin, son dört ay asgari ücretle çalışan birinin aylık ortalama kazancı 26.005,50 TL ise, damga vergisi kesintisi sonrası işsizlik maaşı 10.323,25 TL olarak ödenir.
0
  • ALTIN GRAM - TL 4189,92 0,07%
  • ALTIN ONS 3341,4 -0,03%
  • BIST 100 9345,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,283 -0,394%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3736 -0,004%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,76 0,327%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,002 0,1492%
  • EURO/DOLAR 1,1397 0,072%
  • EURO/TURK LIRASI 44,4415 0,2163%
  • STERLIN/DOLAR 1,35737 0,07852%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bugün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Borsada bugün bedelli sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bugün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Borsada bugün bedelli sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL