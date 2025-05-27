İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? (2025 Haziran Ödemesi)

İşsizlik maaşı ne zaman hesaplara yatar?

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 5 Mayıs'a denk gelirken, bayram günleri 6-7-8-9 Haziran olarak belirlendi. Ramazan Bayramı'ndaki uygulama göz önüne alındığında, Kurban Bayramı için de benzer bir adım atılması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, işsizlik maaşlarının 5 Mayıs'tan önce hesaplara yatması ihtimali yüksek.