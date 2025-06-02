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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin masaya gelmesi bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

02 Haziran 2025 | 11:27
Son Güncellenme: 02 Haziran 2025 | 11:27
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek.

Saat 14.00'de 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' programına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenecek programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te başlaması planlanan kabine toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.  

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Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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