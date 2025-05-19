ARA
DOLAR
38,86
0,49%
DOLAR
EURO
43,49
0,28%
EURO
GRAM ALTIN
4041,95
1,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
9668,36
1,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Genel
  • Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Ankara'da da hissedildi

Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Ankara'da da hissedildi

AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Ankara ve çevre illerde de hissedildi.

15 Mayıs 2025 | 16:00
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2025 | 16:31
Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Ankara'da da hissedildi

Saat 15:46'da meydana gelen depremin Ankara'dan da hissedildiği gelen ilk bilgiler arasında. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)BüyüklükYer
2025-05-15 15:46:365.2Kulu (Konya)
2025-05-15 14:52:181.4Gölbaşı (Adıyaman)
2025-05-15 14:26:061.6Merkez (Bolu)
2025-05-15 14:22:151.9Gürün (Sivas)
2025-05-15 14:14:222.1Erbaa (Tokat)
2025-05-15 13:39:251.3Ezine (Çanakkale)
2025-05-15 13:33:421.7[23.57 km] Silivri (İstanbul)
2025-05-15 13:24:181.2Emet (Kütahya)
2025-05-15 13:21:561.3Emet (Kütahya)
2025-05-15 13:15:461.2Havran (Balıkesir)
2025-05-15 13:13:512.0Pütürge (Malatya)
2025-05-15 12:55:201.3Merkez (Adıyaman)
2025-05-15 12:24:501.6Aliağa (İzmir)
2025-05-15 12:22:432.2Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-15 12:14:020.9Çelikhan (Adıyaman)
2025-05-15 12:13:351.4Aslanapa (Kütahya)
2025-05-15 11:54:571.6Milas (Muğla)
2025-05-15 11:35:441.4Soma (Manisa)
2025-05-15 11:30:522.1Polateli (Kilis)
2025-05-15 11:24:082.0Menteşe (Muğla)
2025-05-15 11:24:081.9Menteşe (Muğla)
0
  • ALTIN GRAM - TL 4041,95 1,06%
  • ALTIN ONS 3234,82 0,98%
  • BIST 100 9668,36 1,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,981 -0,233%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39647 -0,04903%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81 1,0262%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8643 0,49%
  • EURO/DOLAR 1,1191 0,2409%
  • EURO/TURK LIRASI 43,4907 0,2818%
  • STERLIN/DOLAR 1,33062 0,20106%
Borsa Haberleri
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL