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Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusu yanıt buldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır." dedi.

23 Mayıs 2025 | 15:00
Son Güncellenme: 23 Mayıs 2025 | 18:29
Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusu yanıt buldu

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacağını ve kamu çalışanlarının 10 Haziran Salı günü işbaşı yapacağını duyurdu.  Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti;

Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.

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23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket (Temettü takvimi)
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İLERİ
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