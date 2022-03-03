Kira artış oranı Mart 2022 hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından araştırılıyor. Mart ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılara ev sahipleri tarafından zam yapılabilecek. Her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranları doğrultusunda kiracılara zam yapılıyor. Gözler Mart ayı kira artış oranına çevrildi. Mart 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?

MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Mart 2022 kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI MART 2022 HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 25,98

Zam bedeli: 259,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.259,8 lira

ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,69, aylık %11,10 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT AYI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 22,58

Zam bedeli: 225,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.225,8 lira

YASAL KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan dava açma hakkı bulunuyor.

KİRA ÖDEMESİ PTT VEYA BANKA ÜZERİNDEN YAPILMALI

Vergiye dair iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği 213 sayılı Vergi Usul Kanununu ve bu kanuna bağlı çıkarılan tebliğlerle belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesine göre, Maliye Bakanlığı, kira ve benzeri ödemeleri ve tahsilatları banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri (PTT) aracılığı ile yaptırmaya yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı bu yetkisine dayanarak çıkardığı 268 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile,

— Konutlarda, her bir konut için aylık 500 lira ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

— İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeleri banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi (belgelendirilmesi) zorunluluğu getirilmiştir.

CEZA İŞLEMİ

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, kirasını banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığı ile yapmayanlara(mükerrer 257 nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara) özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Kiranın elden ödendiğinin tespit edilmesi durumunda Vergi Usulsüzlük cezası kesilir. Bu ceza elden yatırıldığı tespit edilen her kira tutarının yüzde 5’i oranında tahsil edilir.

Yani örneğin aylık kirası 2 bin lira olan bir kişinin 12 ay kirasını elden aldığı tespit edilirse bu durumda 12 bin liranın yüzde 5’lik tutarı belirlenerek 1.200 liralık vergi usulsüzlük cezası ev sahibine kesilir.