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Memur ve emeklinin zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-kur emeklisinin gözü bu tarihte

Memur ve emeklinin temmuz zammı, haftaya açıklanacak haziran enflasyonuyla netleşecek. Zam oranı, sosyal yardım ödemelerini de artıracak.

25 Haziran 2025 | 14:14
Memur ve emeklinin zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-kur emeklisinin gözü bu tarihte

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. Haftaya haziran ayı enflasyonu belli olacak. Böylece SSK ve Bağ-kur emeklisi ile memur ve emeklisinin yılın ikinci 6 ayına ilişkin zammı belli olacak. Zam oranı sosyal destek ödemelerine de etki edecek.

Gözler haziran ayı enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri 3 Temmuz Perşembe günü açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, netlik kazanacak.

 

Peki haziran ayı enflasyonu ile birlikte ne kadar zam öngörülüyor?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, artış oranlarına ilişkin TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

5 aylık TÜFE artışlarına göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin aylık artışları yüzde 15,09 oldu. Memur ve emeklilerinin ise 7. dönem toplu sözleşmesine göre yılın 2. dönem artışı hesaplandığı için onlarda da yüzde 14,01'lik artış şu anda gerçekleşti.

 

3 Temmuz'da TÜFE belli olacak. Haziran ayı ile birlikte yılın ilk 6 aylık TÜFE'si belli olacak. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin memur ve emeklilerin aylık artışları belli olacak.

 

Haziran ayı enflasyonunun tahminlere göre 1 puan ila 2 puan arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Örneğin 1 puan gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-kur emeklilerinin yüzde 16, memur ve emeklisinin ise yüzde 15 artış alacağı tahmin ediliyor. 2 puan olursa SSK ve Bağ-kur yüzde 17 memur ve emeklisi ise yüzde 16 seviyelerinde temmuz artışı alacaklar.

Zam oranı, 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli aylıklarına da etki edecek.  
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GERİ
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