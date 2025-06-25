Haziran ayı enflasyonunun tahminlere göre 1 puan ila 2 puan arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Örneğin 1 puan gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-kur emeklilerinin yüzde 16, memur ve emeklisinin ise yüzde 15 artış alacağı tahmin ediliyor. 2 puan olursa SSK ve Bağ-kur yüzde 17 memur ve emeklisi ise yüzde 16 seviyelerinde temmuz artışı alacaklar.

Zam oranı, 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli aylıklarına da etki edecek.