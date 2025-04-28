Meteorolojiden bu iller için rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleriyle Sakarya'nın kıyı kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtınanın gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.