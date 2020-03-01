MSB: Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü - Ekonomist

MSB: Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “İdlib’de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür” denildi.
AA’nın haberine göre pilotların Suriye tarafına atladığı bildirildi.
MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü https://t.co/j4FeUgNb0j pic.twitter.com/3QmhFNwwi2
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 1, 2020
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