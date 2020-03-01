 MSB: Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü - Ekonomist

MSB: Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

Mart 1, 2020 0 Yorum 90 Okunma
MSB: Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “İdlib’de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür” denildi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, “Bir SİHA’mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür”  denildi.

AA’nın haberine göre pilotların Suriye tarafına atladığı bildirildi.



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