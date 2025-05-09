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Muhasebecilere yeşil pasaport imkanı mı geliyor? TBMM'ye sunuldu... İşte detaylar

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesini öngören bir kanun teklifi, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

08 Mayıs 2025 | 17:47
Muhasebecilere yeşil pasaport imkanı mı geliyor? TBMM'ye sunuldu... İşte detaylar

3568 sayılı kanun çerçevesinde önemli kamu görevleri üstlenen Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, en az 10 yıl mesleklerini icra ettiklerini belgelendirmeleri halinde yeşil pasaport alabilmeleri amaçlanıyor. Yeşil pasaport, genellikle kamu görevlilerine ve belirli ihracatçılara tanınan bir ayrıcalık olarak biliniyor.

Teklifin gerekçesinde, Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler kamu adına yaptıkları denetim, mali raporlama, vergi beyanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi kritik görevlerin altı çiziliyor. Bu meslek mensuplarının uluslararası işbirlikleri ve mesleki gelişimleri için yurt dışı seyahatlerinin önemine vurgu yapılıyor.

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu'na sevk edildi. Komisyonun teklifi değerlendirip karara bağlaması bekleniyor. Eğer teklif yasalaşırsa, 10 yılını doldurmuş Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler yeşil pasaport sahibi olabilecekler.

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Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (8 Mayıs)
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
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