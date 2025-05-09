Muhasebecilere yeşil pasaport imkanı mı geliyor? TBMM'ye sunuldu... İşte detaylar

3568 sayılı kanun çerçevesinde önemli kamu görevleri üstlenen Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, en az 10 yıl mesleklerini icra ettiklerini belgelendirmeleri halinde yeşil pasaport alabilmeleri amaçlanıyor. Yeşil pasaport, genellikle kamu görevlilerine ve belirli ihracatçılara tanınan bir ayrıcalık olarak biliniyor.

Teklifin gerekçesinde, Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler kamu adına yaptıkları denetim, mali raporlama, vergi beyanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi kritik görevlerin altı çiziliyor. Bu meslek mensuplarının uluslararası işbirlikleri ve mesleki gelişimleri için yurt dışı seyahatlerinin önemine vurgu yapılıyor.

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu'na sevk edildi. Komisyonun teklifi değerlendirip karara bağlaması bekleniyor. Eğer teklif yasalaşırsa, 10 yılını doldurmuş Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler yeşil pasaport sahibi olabilecekler.