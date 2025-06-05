Netflix Türkiye tüm plan ücretlerinde artışa gitti. Dijital film ve dizi izleme platformu Netflix'in temel paketi 189.99 liraya, standart paketi 289.99 liraya, premium paketi ise 379.99 yükseldi. Böylece fiyatlara yüzde 26.66 oranında bir zam yapılmış oldu. İşte önceki plan fiyatları ve güncel rakamlar:

İşte eski ve yeni fiyatlar:

Plan Türü Eski Fiyat (Aylık) Yeni Fiyat (Aylık) Temel Plan 149,99 TL 189,99 TL Standart Plan 229,99 TL 289,99 TL Premıum plan 299,99 TL 379,99 TL

DÜNYADA REKLAM KATMANLI PAKETİ BÜYÜYOR

Öte yandan Netflix, 2022'de 12 ülke için reklam destekli paketini duyurmuştu. Bu ülkeler şöyle: Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya, İngiltere ve ABD. Dünyada reklam destekli paketin yükselişte olduğu görülüyor. Analistlere göre bu artış, küresel ekonomik belirsizlik ortamında daha uygun fiyatlı yayın seçeneklerine olan talebin arttığını gösteriyor.

Şirket, Mayıs ayında reklamverenlere yaptığı ön sunumda, aylık 7,99 dolar olan paketin dünya çapında 94 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu rakam Mayıs 2024'te 40 milyon ve Kasım 2024'te 70 milyondu. Netflix geçen ay reklam destekli katmanın, yayınlandığı ülkelerdeki yeni kayıtların %55'ini oluşturduğunu açıklamıştı.

Netflix'in karşılama ekranında da yeni fiyat güncellenerek kullanıcılara sunulmuş durumda.