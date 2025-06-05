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Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi: Eski ve yeni fiyatlar

Netflix fiyatları geçtiğimiz aylarda yapılan zamla temel planda 149 liralık bir fiyata ulaşmıştı. Dijital film ve dizi izleme platformu tüm planlarında güncellemeye gitti. İşte yeni ücretler:

05 Haziran 2025 | 09:31
Son Güncellenme: 05 Haziran 2025 | 09:41
Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi: Eski ve yeni fiyatlar

Netflix Türkiye tüm plan ücretlerinde artışa gitti. Dijital film ve dizi izleme platformu Netflix'in temel paketi 189.99 liraya, standart paketi 289.99 liraya, premium paketi ise 379.99 yükseldi. Böylece fiyatlara yüzde 26.66 oranında bir zam yapılmış oldu. İşte önceki plan fiyatları ve güncel rakamlar:

İşte eski ve yeni fiyatlar:

Plan TürüEski Fiyat (Aylık)Yeni Fiyat (Aylık)
Temel Plan149,99 TL189,99 TL
Standart Plan229,99 TL289,99 TL
Premıum plan299,99 TL379,99 TL

DÜNYADA REKLAM KATMANLI PAKETİ BÜYÜYOR

Öte yandan Netflix, 2022'de 12 ülke için reklam destekli paketini duyurmuştu. Bu ülkeler şöyle: Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya, İngiltere ve ABD. Dünyada reklam destekli paketin yükselişte olduğu görülüyor. Analistlere göre bu artış, küresel ekonomik belirsizlik ortamında daha uygun fiyatlı yayın seçeneklerine olan talebin arttığını gösteriyor.

Şirket, Mayıs ayında reklamverenlere yaptığı ön sunumda, aylık 7,99 dolar olan paketin dünya çapında 94 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu rakam Mayıs 2024'te 40 milyon ve Kasım 2024'te 70 milyondu. Netflix geçen ay reklam destekli katmanın, yayınlandığı ülkelerdeki yeni kayıtların %55'ini oluşturduğunu açıklamıştı.

Netflix'in karşılama ekranında da yeni fiyat güncellenerek kullanıcılara sunulmuş durumda. 

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